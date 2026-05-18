경제6단체 “삼성 총파업 철회해야”…긴급조정권 발동 촉구

경제6단체 18일 공동성명 발표

노조 총파업 계획 철회 및 상생협력 강조

"총파업시 즉각적인 긴급조정권 발동 필요"

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경제6단체(한국경영자총협회·대한상공회의소·한국경제인협회·한국무역협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회)가 삼성전자 노동조합(이하 노조)의 총파업 철회를 강하게 촉구했다. 이들은 총파업이 국가 전략산업인 반도체 산업의 위기를 야기할 수 있다며, 정부의 즉각적인 긴급조정권 발동 필요성에 대해서도 강조했다.경제6단체는 18일 '삼성전자 노조의 파업 계획 철회 및 상생협력을 위한 공동성명'을 통해 "정부와 중앙노동위원회의 노력에도 불구하고 노조가 기존 입장만을 고수하며 파업을 예고하고 있는 것에 대해 깊은 우려를 표한다"며 "삼성전자 노조의 파업은 국가 핵심 산업의 근간을 흔드는 것으로 노조는 파업 계획을 철회하고 대화를 통한 문제 해결에 나서야 한다"고 밝혔다.경제계 등에선 오는 21일로 다가온 삼성전자 총파업과 관련해 최대 100조원의 경제적 피해가 발생할 것으로 보고 있다. 총파업에 따라 반도체 생산라인 가동이 중단되면 일일 피해 규모만 1조원에 이를 것으로 관측되며, 반도체 회로를 새기는 웨이퍼 폐기 사태까지 현실화할 경우 피해 규모는 걷잡을 수 없이 커질 수 있다.경제6단체는 "결정적 시기에 감행되는 대규모 파업은 단순한 노사 갈등을 넘어 국가적 기회 손실로 이어질 우려가 크다"며 "파업 강행시 생산 차질로 글로벌 공급망 내 신뢰 훼손, 고객사 이탈, 국가 신용도 하락이라는 막대한 피해를 초래할 것"이라고 짚었다. 또 "24시간 연속 가동이 필수인 반도체 공정 특성상 파업으로 라인이 멈춰설 경우 웨이퍼 대량 폐기와 장비 손상은 물론, 그로 인한 화학물질 유출 등 대형 안전사고의 위험까지 내포하고 있다"고 지적했다.중소·중견 협력업체 등 반도체 산업 생태계 붕괴 가능성도 우려했다. 이들은 "총파업으로 인한 피해는 기업 내부에 국한되지 않고 수천개의 중소·중견 협력업체와 종사자들, 나아가 반도체 소재·부품·장비 산업 전체가 직격탄을 맞을 수 있다"고 설명했다. 이어 "고물가·고금리와 경기 둔화로 어려움을 겪고 있는 협력업체들은 연쇄적인 조업 중단과 고용 불안에 직면할 수 있고, 이는 글로벌 전자산업 전반의 부품 수급 불안으로 이어져 시장에서 경쟁력이 약화될 것"이라고 밝혔다.경제6단체는 이번 성명에서 정부의 긴급조정권 발동을 공개적으로 요구했다. 긴급조정권은 노조 쟁의행위가 국민의 일상을 위태롭게 하거나 국민 경제를 현저히 해할 우려가 있을 때 고용노동부 장관이 발동할 수 있는 조정 절차다. 경제6단체는 "정부는 노사가 대화를 통해 문제를 해결할 수 있도록 최선을 다해 지원해야 한다"면서도 "삼성전자 피해가 현실화되고 있는 만큼 파업이 발생한다면 즉각적으로 긴급조정권을 발동해 국민경제 및 산업생태계가 돌이킬 수 없는 피해를 입는 것을 막아야 한다"고 강조했다.