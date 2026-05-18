롯데, 어피니티와 롯데렌탈 매각 협상 중단…새 투자자 물색

공정위 심사 이후 조건 조율 끝내 불발

롯데 “새 투자자 확보해 연내 매각 추진”

롯데렌탈 실적 성장세에 시장 관심 지속

서울 잠실 롯데타워 롯데그룹 0 서울 잠실 롯데타워./롯데그룹

롯데그룹이 사모펀드(PEF) 운용사 어피니티에쿼티파트너스와의 롯데렌탈 지분 매각 논의를 중단했다. 롯데 측은 렌터카 시장 점유율과 실적 흐름 등을 고려해 연내 새로운 투자자를 확보하고 매각 작업을 이어간다는 방침이다.18일 롯데그룹은 어피니티와의 롯데렌탈 매각 관련 협의를 중단하기로 결정했다고 밝혔다. 앞서 롯데는 공정거래위원회로부터 심사 결과를 수령한 뒤 어피니티 측과 매각 관련 세부 협의를 이어왔다. 그러나 거래 조건 조율 과정에서 양측이 제반 사항에 대한 입장 차이를 좁히지 못하면서 협상이 최종 결렬됐다.롯데그룹은 롯데렌탈이 시장에서 높은 관심을 받고 있는 점을 고려해 다양한 잠재 투자자들과 지분 매각 협의에 나설 계획이다. 시장 상황과 향후 기업가치 등을 감안해 '연내 매각 마무리'를 목표로 잡았다.이번 협상은 결렬됐지만, 롯데그룹은 롯데렌탈의 향후 매각 작업도 이어갈 수 있을 것으로 보고 있다. 국내 렌터카 시장 점유율 1위인 롯데렌탈은 안정적인 사업 기반 아래 성장세를 이어가고 있다.실제 롯데렌탈의 지난해 매출은 2조9188억원, 당기순이익은 1267억원으로 전년 대비 각각 4.5%, 23.4% 증가했다. 올해 1분기 실적도 성장 흐름을 이어갔다. 1분기 매출은 전년 동기 대비 6.6% 증가한 7309억원으로 역대 1분기 기준 최대치를 기록했다.롯데 측은 향후 본업인 렌터카 사업 경쟁력 강화와 더불어 중고차 B2C(기업·소비자 간 거래) 사업 및 모빌리티 신사업 성과가 본격화되면서 기업가치 상승 가능성도 높아질 것으로 보고 있다.롯데그룹은 최근 그룹 전반의 실적 개선 흐름을 바탕으로 재무건전성을 강화하고 사업 포트폴리오 재편 작업도 이어갈 계획이다. '선택과 집중'에 기반한 사업 구조 혁신에도 속도를 낼 방침이다.