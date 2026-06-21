[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 21일

쥐띠
36년 마음먹은 대로 순조롭게 풀린다.
48년 토지나 아파트 등의 매매가 성사된다.
60년 바라던 곳에 오를 수 있으니 최선을 다한다.
72년 힘든 일이 완벽하게 정리된다.
84년 헤어진 사람과 다시 맺어진다.
96년 소망을 성취한다.
소띠
37년 법적 문제 빠르게 해결된다.
49년 생각지 못했던 부분에서 소득이 오른다.
61년 일한 만큼 얻는 것이 많아지니 어깨가 가벼워진다.
73년 우연한 인연으로 도움을 받는다.
85년 오랜 만남이 결혼으로 이어진다.
97년 바라던 곳으로 이직하는 운이다.
범띠
38년 어려움 속에서 기쁨이 따른다.
50년 운세에 달빛이 환하게 비춘다.
62년 힘들어도 흐트러짐 없이 지낸다.
74년 왕성한 운세로 순조로운 날이다.
86년 원활하게 움직이니 행운이 따른다.
98년 힘들어도 혼자서 밀고 나간다.
토끼띠
39년 바라는 소망을 성취한다.
51년 마음먹은 대로 성취한다.
63년 다툼은 피하고 좋은 감정만 가진다.
75년 길을 찾다가 잠시 쉬고 다시 만난다.
87년 서두르지 말고 차분히 밀고 나간다.
99년 망설임은 자신감을 잃게 한다.
용띠
40년 막혔던 문서 운이 열리는 날이다.
52년 원하는 것을 얻으니 빠르게 성사된다.
64년 아랫사람의 의견도 잘 듣는다.
76년 아직은 어려울 때니 현상을 유지한다.
88년 규칙적인 행으로 컨디션을 유지한다.
00년 넓은 안목을 가지고 최선을 다한다.
뱀띠
41년 일이 뜻대로 풀리지 않는다.
53년 할 일을 미루면 지루해진다.
65년 금전 관련 일들이 오후쯤 풀린다.
77년 실력을 발휘하니 박수갈채 받는다.
89년 적극적인 자세가 필요하다.
01년 바라던 경지에 오른다.
말띠
42년 마음만 앞서가지 말고 행동해야 한다.
54년 원하던 일이 성사되니 가슴 뭉클해진다.
66년 집안에 들어오는 귀인이 많은 도움을 준다.
78년 바라던 운이 다시 움직인다.
90년 여유가 생기니 짜증이 안난다.
02년 오후가 지나가면 운수대통한다.
양띠
43년 명예 운이 높아진다.
55년 원하는 판결로 마음이 홀가분해진다.
67년 많은 것을 베푸니 더 많은 것을 얻는다.
79년 바라던 아이템으로 높은 지식을 전달한다.
91년 고민하다가 무릎을 치고 웃는다.
03년 시작이 더 중요하다.
원숭이띠
32년 바라던 소원이 오후쯤에 이뤄진다.
44년 소원을 성취하는 날이다.
56년 문서가 변하여 목돈을 만든다.
68년 오래전에 베푼 은혜가 큰 공이 된다.
80년 지인과 돈 문제로 다투나 곧 화해한다. 92년 스트레스를 많이 받는 날이다.
닭띠
33년 망설이다 시간만 다 보낸다.
45년 횡재수가 있는 날이다.
57년 금전 운이 풀리니 안색이 좋아진다.
69년 정성껏 최선을 다해야 한다.
81년 일마다 잘 풀릴 운세다.
93년 소원을 성취한다.
개띠
34년 마음을 넓게 가진다.
46년 매사를 순리대로 따른다.
58년 목돈을 손에 쥐게 된다.
70년 힘든 부탁에는 끈기가 필요하다.
82년 재물에 손실 나지 않게 신경 써야 한다.
94년 각오가 남다르니 칭찬을 받는 날이다.
돼지띠
35년 새로운 소식을 듣게 된다.
47년 맛있는 음식도 적게 먹어야 한다.
59년 근심 수가 따르니 손해를 보게 된다.
71년 폭넓은 계획이 필요한 날이다.
83년 답답했던 마음이 한결 편해진다.
95년 소원대로 운이 따르니 금상첨화다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장