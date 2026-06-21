[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 21일

토끼띠

39년 바라는 소망을 성취한다.

51년 마음먹은 대로 성취한다.

63년 다툼은 피하고 좋은 감정만 가진다.

75년 길을 찾다가 잠시 쉬고 다시 만난다.

87년 서두르지 말고 차분히 밀고 나간다.

99년 망설임은 자신감을 잃게 한다.