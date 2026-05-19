의정부 민락천 감성쉼터 완성…도심 속 산책길 조성

민락천 녹지대따라 연결구간 전체 완성

2.녹지산림과(의정부시, 민락천 따라 걷고 쉬는 ‘감성쉼터’ 전 구간 완성) 0 의정부시 민락천 녹지대 일대에 조성된 감성쉼터./의정부시

경기 의정부시가 민락천 녹지대를 따라 시민들이 자연 속에서 산책과 휴식을 즐길 수 있는 쉼터 조성을 마무리했다.19일 의정부시에 따르면 시는 민락동 일대 녹지 공간에 오솔길과 휴게시설로 구성된 '감성쉼터' 조성사업을 완료했다.시는 지난해 민락동 776-9 일원에 1구간, 민락동 820-6 일원에 2구간을 조성한 데 이어 올해 마지막 단계인 3구간 조성을 마무리했다. 이에 따라 민락천 녹지대를 따라 이어지는 전체 구간이 모두 완성됐다.이번에 준공한 3구간은 기존 1·구간과의 연결성을 고려해 조성했다. 흙길과 사고석 경계를 활용해 오솔길을 자연스럽게 이어지도록 했으며, 시민들이 머물며 쉴 수 있도록 테이블벤치와 야외 의자 등 휴게시설도 곳곳에 배치했다.또 주변 경관과 어우러지는 사계절 수목과 초화류를 심어 계절의 변화를 느낄 수 있도록 했다.특히 1구간부터 3구간까지 감성쉼터가 하나로 연결되면서 시민들은 끊김 없이 이어지는 오솔길을 따라 산책과 휴식을 함께 즐길 수 있게 됐다.시 관계자는 "지난해부터 추진해 온 민락천 감성쉼터 조성사업이 이번 3구간 준공으로 마무리돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 시민들이 일상 속에서 자연과 함께 휴식과 여유를 누릴 수 있도록 녹지 공간을 지속적으로 확충해 나가겠다"고 말했다.