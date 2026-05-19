닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

군포시, 데이터로 범죄취약지 찾았다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260519010005171

글자크기

닫기

군포 장이준 기자

승인 : 2026. 05. 19. 14:22

별도 예산 없이 데이터 기반 행정 실현
외부 용역 없이 자체 분석해 우선 설치지역 10곳 선정
군포시
AI생성 이미지
경기 군포시가 범죄 취약지역을 데이터 기반으로 분석해 CCTV 우선 설치지역을 선정하는 등 시민 안전 강화에 나섰다.

특히 외부 용역 없이 자체 데이터를 활용해 분석을 진행하면서 예산 절감과 데이터 행정 활용 사례라는 점에서도 관심을 모으고 있다.

19일 군포시에 따르면 시는 지난 2월부터 4월까지 '2026년 범죄위험지역 및 CCTV 설치 최적지 분석'을 자체 추진해 범죄위험지역을 진단하고 CCTV 설치 우선순위 상위 10개 지역을 도출했다.

이번 분석은 별도 예산 투입 없이 시가 자체 보유하거나 확보한 데이터를 활용해 진행됐다. 시는 이를 통해 데이터 기반 행정 역량을 실제 정책에 접목한 사례라고 설명했다.

시는 보다 정밀한 분석을 위해 자체적으로 '치안취약지수'를 개발했다.

치안취약지수에는 감시 취약 정도와 치안취약계층 거주 분포, 심야시간대 유동인구, 치안시설 접근성, CCTV 설치 민원 수요 등 다양한 요소가 반영됐다.

시는 분석 결과를 토대로 범죄 예방 효과와 시민 체감 안전도를 높일 수 있는 CCTV 우선 설치지역을 선정했다. 앞으로 관련 부서와 협업해 CCTV 설치와 안전정책 수립 과정에 데이터 기반 의사결정을 확대 적용할 계획이다.

시는 이번 분석이 단순 통계 활용을 넘어 시민 안전과 직결된 정책 분야에 데이터 분석을 실질적으로 적용한 사례라고 평가하고 있다. 특히 외부 전문기관에 의존하지 않고 자체 분석 역량만으로 정책 활용도를 높였다는 점에서 의미를 두고 있다.

시는 앞으로도 객관적 데이터 분석을 기반으로 시민이 체감할 수 있는 안전한 도시환경 조성과 과학적 행정체계 구축에 힘쓸 방침이다.
장이준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李·다카이치, 안동서 정상회담…첫 ‘고향 셔틀외교’로 경제안보 띄운다

트럼프, 중동 우방 요청에 이란 공격 보류…협상 결렬 시 대규모 타격 경고

별사랑 “소중한 생명 찾아와”…은가은·강혜연 축하 인사

털려도 모르는 기업들…국정원, 국제 조직발 기업 해킹 ‘의심’만 돼도 조사한다

공포탄 들고 휴가 나온 해병대원, 소지품검사망도 뚫었다

현대차, 고급차 전략 성과냈다…해외 평균판매가 8000만원 돌파

서경덕 “‘21세기 대군부인’ 역사왜곡, 중국 동북공정 빌미 제공”

지금 뜨는 뉴스

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’

연휴에 또 어딜 가나…가정의 달 5월, 함께 즐길 곳으로!

“소아비만, 크면 빠진다는 말이 가장 위험”…송경철 교수의 경고

이유없이 긁적긁적…원인 모를 가려움증 잡으려면

성수에 문 연 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’…전세계 5번째