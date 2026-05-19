[K-산업비전포럼] 조홍종 단국대 교수 “에너지 안보 고려하면서 친환경 에너지 생각해야”

clip20260519111443 0 K-산업비전포럼 참석자들이 토론에 임하고 있다. /안소연 기자

조홍종 단국대학교 경제학과 교수가 "에너지 안보를 생각하면서 친환경 에너지 전환을 생각해야 한다"면서 "경제성장을 고려하며 친환경을 고려하지 않으면 미래세대에 가난을 물려줄 수 있다"고 경고했다.19일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 'K-산업비전포럼'은 '위기의 석화업계 사업전환과 공급망 안정 사이 생존 전략은'을 주제로 열렸다.이 자리에서 조홍종 교수는 이를 위한 몇 가지 과제를 설명했다. 먼저 해외자원 개발 및 지분 투자를 늘려야 한다는 것이다. 이어 상사 기능의 회복을 강조했다. 조 교수는 "언제든지 우방국, 또는 친한 회사의 네트워크를 통해 (필요한 에너지를) 사올 수 있어야 한다"고 설명했다.또한 안정적인 전력이 확대돼야 한다는 점에서 원전의 역할이 필요하다는 점을 인정해야 한다는 설명이다. 이어 에너지 믹스에 대한 전반적인 점검 필요하다고 언급했다.조 교수는 "(에너지믹스에 대해) 경제적 측면에 대한 분석이 부족하다"면서 "미래세대가 친환경 에너지를 사용 하지 않아서 생길 피해 비용과 에너지 저감 비용 등 비용이 동시에 비용 들어간다"는 점을 꼬집었다. 이를 전반적으로 검토해서 어느정도의 비용을 써야 하고 효과가 있는지 산업 차원에서 살펴봐야 한다는 것이다.고부가가치 산업을 키워야 하는 것도 과제다. 조 교수는 "전 세계 잘 나가는 가스 기업 중 우리나라는 하나도 없다"면서 "에너지산업과 관련된 것들이 국내 산업 기반을 유지할 수 있도록 하는 정부 정책이 필요하다"고 강조했다.