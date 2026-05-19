현대무벡스, 안전·품질 국제인증 갱신…“해외 진출 속도”

5대 경영 시스템 ISO 인증

스크린도어·IT 서비스 역량 입증

현대무벡스 보유 국제표준인증서 0 현대무벡스 보유 국제표준인증서./현대무벡스

현대무벡스가 주요 경영시스템 ISO(국제표준화기구) 인증을 연이어 갱신하며 해외 시장 진출에 박차를 가하고 있다.19일 현대무벡스는 환경(ISO 14001)·안전보건(ISO 45001)·품질(ISO 9001)·부패방지(ISO 37001)·규범준수(ISO 37301) 등 5대 경영시스템의 ISO 인증을 최근 갱신했다고 밝혔다.인증 범위는 스마트 물류와 PSD(스크린도어), IT서비스 등 모든 사업 부문의 개발·설계·제조·시공·유지보수 전 과정이다. 지속적인 경영시스템 고도화를 통해 국제표준 요구사항을 충족하며 유지심사를 통과했다.현대무벡스는 2017년 환경·품질을 시작으로, 2020년 안전보건, 2024년 부패방지·규범준수 경영시스템 ISO 인증을 획득, 심사 과정에서 도출된 문제를 지속 보완하는 동시에 사업·업무 전반에 시스템경영을 확대하고 있다.특히, 환경·품질 인증은 'RE100 추진' 등 친환경 경영과 무결성 생산 체계를 중심으로 9년간 세 번째 갱신을 달성했으며, 2021년 코스닥 상장 이후 부패방지·규범준수 인증으로 경영 투명성과 주주가치 제고 환경을 구축했다.여기에 지난 12일 국제철도산업표준(IRIS) 인증을 신규로 취득했다. 주력 제품인 지하철 '스크린도어' 시스템 역량 또한 엄격한 글로벌 표준 규격에 부합한 결과라는 평가다.이로써 현대무벡스는 5대 경영시스템과 IRIS를 비롯해 2024년 ISO 인증을 획득한 '정보보안 경영시스템'까지 총 7건의 글로벌 표준 인증을 보유하게 됐다.현대무벡스는 관계자는 "이번 ISO 유지가 급변하는 사업 환경 속에서도 국제표준의 엄격한 기준을 지속 적용해 온 경영 기조의 성과"라며, "앞으로 물류 솔루션의 글로벌 스탠다드를 선도하며 고객에 신뢰받는 파트너로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.