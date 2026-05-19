“매장서 제품 점검”…삼성전자, ‘바로 서비스’ 확대 운영

1. 삼성전자서비스 엔지니어가 바로 서비스 매장에 방문한 고객을 응대하는 모습 0 삼성전자서비스 엔지니어가 '바로 서비스' 매장에 방문한 고객을 응대하는 모습./삼성전자

삼성전자가 고객의 서비스 접근성을 강화한 '바로 서비스'를 확대 운영한다.19일 삼성전자에 따르면 '바로 서비스'는 고객이 서비스센터에 방문하지 않고도 삼성스토어 매장에서 제품 점검, 수리, 상담까지 한 번에 받을 수 있는 서비스다. 삼성전자서비스 전문 엔지니어가 삼성스토어 매장에 상주하며 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 제품의 상태를 꼼꼼하게 점검해 준다.삼성전자서비스는 지난해 10월부터 서울과 경기도 소재 삼성스토어 매장 4곳에서 '바로 서비스'를 시범 운영해 왔다. 특히 유동 인구가 많은 '더현대 서울', '갤러리아 광교' 등 백화점에 입점한 삼성스토어에서도 '바로 서비스'를 제공해 고객들의 접근성을 높여왔다.이용 고객도 도입 초기인 지난해 10~12월 대비 올해 1~4월, 하루 평균 30% 이상 증가했다. 삼성전자서비스는 삼성스토어 매장 3곳에서 '바로 서비스'를 추가로 운영해 더 많은 고객이 제품 점검부터 구입 상담까지 원스톱 서비스를 받을 수 있도록 지원한다.'바로 서비스'는 서비스센터 보다 평균적인 대기 시간이 짧아 간단한 스마트폰 점검, 사용방법 안내 등을 더욱 편리하게 받아볼 수 있다. 스마트폰 보호필름 부착 서비스도 평일, 주말 모두 현장에서 즉시 이용 가능하며 부착 후 품질 보증도 제공한다. '하루 픽(맡김) 서비스'를 통해 스마트폰, 태블릿, 소형가전 등 운반 가능한 제품을 인근 서비스센터로 이송해 수리 후 고객에게 전달하는 서비스도 제공한다.여세중 삼성전자서비스 운영혁신팀장은 "고객의 서비스 수요를 면밀히 분석해 고객 중심의 서비스를 제공할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.