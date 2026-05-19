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경주 산업단지 투자정보 한눈에…전용 홈페이지 구축

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경주시 장경국 기자

승인 : 2026. 05. 19. 14:55

모바일로 어디서나 산업단지 정보 편리하게 확인
4-1. 경주시가 기업 투자정보 접근성 강화를 위해 구축한 '경주산업단지' 전용 홈페이지 메인 화면 (1)
경주시가 기업 투자정보 접근성 강화를 위해 구축한 '경주산업단지' 전용 홈페이지 메인 화면
경북 경주시가 산업단지 투자 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 전용 홈페이지를 구축해 기업과 투자자의 정보 접근성을 높였다.

그동안 분산돼 있던 산업단지 분양과 입주, 투자지원 정보를 통합 제공하면서 기업들의 투자 편의성을 개선했다.

19일 경주시에 따르면 기존에는 산업단지 관련 정보가 시 홈페이지를 통해 일부만 제공돼 입주 계약에 필요한 서류와 투자 인센티브, 산업단지 현황, 분양 가능 위치 등을 종합적으로 확인하는 데 한계가 있었다.

이에 시는 산업단지별 투자정보를 한곳에서 확인할 수 있는 전용 홈페이지를 새롭게 구축했다.

전용 홈페이지에서는 산업단지 소개를 비롯해 단지별 분양정보와 기업 투자 지원정보, 민원 및 입주 관련 안내 등을 통합 제공한다.

특히 분양 데이터베이스(DB)와 지도 기반 정보를 활용해 단지별 위치와 업종별 배치, 분양 현황 등을 시각적으로 확인할 수 있도록 구성했다.

또 입주계약 신청 절차와 각종 지원제도, 투자 인센티브, 세제 혜택, 고용 지원 등 기업 맞춤형 투자지원 정보도 함께 제공해 산업단지 입주를 희망하는 기업들이 필요한 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

홈페이지는 반응형 웹 기반으로 구축돼 PC와 모바일 등 다양한 환경에서 편리하게 이용할 수 있다.

현재 네이버 등 주요 검색포털 등록 절차가 진행 중이며 검색엔진 자동수집 반영까지는 약 1~2개월 정도 소요될 예정이다.

검색포털 등록이 완료되기 전까지는 경주시청 홈페이지 하단 '주요 누리집'과 '배너모음', 분야별 정보의 '산업경제-기업지원' 메뉴를 통해 접속할 수 있다.


장경국 기자

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