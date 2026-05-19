경주 산업단지 투자정보 한눈에…전용 홈페이지 구축

모바일로 어디서나 산업단지 정보 편리하게 확인

4-1. 경주시가 기업 투자정보 접근성 강화를 위해 구축한 '경주산업단지' 전용 홈페이지 메인 화면 (1) 0 경주시가 기업 투자정보 접근성 강화를 위해 구축한 '경주산업단지' 전용 홈페이지 메인 화면

경북 경주시가 산업단지 투자 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 전용 홈페이지를 구축해 기업과 투자자의 정보 접근성을 높였다.그동안 분산돼 있던 산업단지 분양과 입주, 투자지원 정보를 통합 제공하면서 기업들의 투자 편의성을 개선했다.19일 경주시에 따르면 기존에는 산업단지 관련 정보가 시 홈페이지를 통해 일부만 제공돼 입주 계약에 필요한 서류와 투자 인센티브, 산업단지 현황, 분양 가능 위치 등을 종합적으로 확인하는 데 한계가 있었다.이에 시는 산업단지별 투자정보를 한곳에서 확인할 수 있는 전용 홈페이지를 새롭게 구축했다.전용 홈페이지에서는 산업단지 소개를 비롯해 단지별 분양정보와 기업 투자 지원정보, 민원 및 입주 관련 안내 등을 통합 제공한다.특히 분양 데이터베이스(DB)와 지도 기반 정보를 활용해 단지별 위치와 업종별 배치, 분양 현황 등을 시각적으로 확인할 수 있도록 구성했다.또 입주계약 신청 절차와 각종 지원제도, 투자 인센티브, 세제 혜택, 고용 지원 등 기업 맞춤형 투자지원 정보도 함께 제공해 산업단지 입주를 희망하는 기업들이 필요한 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 했다.홈페이지는 반응형 웹 기반으로 구축돼 PC와 모바일 등 다양한 환경에서 편리하게 이용할 수 있다.현재 네이버 등 주요 검색포털 등록 절차가 진행 중이며 검색엔진 자동수집 반영까지는 약 1~2개월 정도 소요될 예정이다.검색포털 등록이 완료되기 전까지는 경주시청 홈페이지 하단 '주요 누리집'과 '배너모음', 분야별 정보의 '산업경제-기업지원' 메뉴를 통해 접속할 수 있다.