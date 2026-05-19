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“영덕 미래 살릴 마지막 희망”…김광열 군수, 신규 원전 유치 공식화

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영덕군 김정섭 기자

승인 : 2026. 05. 19. 14:24

김광열 군수 남은 임기 신규 원전 유치 집중
이광성 원전유치위 위원장 군민 대동단결 호소
1-1_김광열 영덕군수, “원전 유치는 미래를 위한 마지막 희망”
김광열 영덕군수가 기자회견을 열어 원전 유치 호소문을 발표하고 있다./영덕군
경북 영덕군이 신규 원자력발전소 유치를 지역 미래 전략 과제로 다시 공식화했다.

김광열 영덕군수는 19일 기자회견을 열고 "신규 원전 유치는 침체된 지역경제를 회복하고 영덕의 미래를 살릴 마지막 희망"이라며 원전 유치 추진 의지를 밝혔다.

김 군수는 이날 "지방은 청년 인구 유출과 지역경제 침체, 빈집 증가 등 심각한 소멸 위기에 직면해 있다"며 "원전 유치는 단순한 개발사업이 아니라 양질의 일자리와 인구 유입, 지역경제 활성화를 통해 지속 가능한 영덕을 만들기 위한 현실적 대안"이라고 말했다.

이어 "찬성과 반대 의견 모두 영덕을 걱정하는 마음에서 나온 것"이라며 "지금 필요한 것은 갈등과 분열이 아니라 영덕의 미래를 위한 지혜와 힘을 모으는 일"이라고 강조했다.

김 군수는 "민선 8기 남은 기간 신규 원전 유치에 행정력을 집중해 사람들이 돌아오는 영덕을 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

이날 기자회견에는 범영덕원전유치위원회 이광성 위원장도 참석해 원전 유치 필요성을 강조했다.

이 위원장은 "대한민국의 미래와 지방 생존, 국가 균형발전을 위해 신규 원전 유치가 필요하다"며 "군민 모두가 힘을 모아 영덕의 새로운 미래를 함께 만들어 가자"고 말했다.

영덕군은 앞으로 군민 의견을 폭넓게 수렴하면서 신규 원전 유치와 연계한 지역경제 활성화 방안 마련에 행정력을 집중할 계획이다.
김정섭 기자

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