“공항 주변 드론 비행 주의”…김해공항 합동 안전 캠페인

공항 반경 9.3㎞내 미승인 드론 비행 시 처벌 가능

김해공항 이용객 대상 드론 안전문화 확산 캠페인 진행

clip20260519152641 0 19일 김해공항 국내선 출발장에서 열린 '불법드론 근절 합동 캠페인'에서 한국공항공사와 한국교통안전공단 관계자들이 기념촬영을 하고 있다./한국공항공사.

한국공항공사가 봄철 드론 비행 증가에 대비해 공항 주변 불법드론 비행 예방 활동에 나섰다.한국공항공사는 19일 한국교통안전공단과 함께 김해공항 이용객을 대상으로 공항 관제권(반경 9.3㎞) 내 미승인 드론 비행 근절을 위한 합동 캠페인을 실시했다고 밝혔다.이번 캠페인은 최근 드론 산업 활성화에 따른 드론 및 조종 인구 증가로, 공항 주변 관제권에 대한 국민 이해를 높이고 올바른 드론 비행 안전 문화를 정착시키고자 마련됐다.공사는 기체신고·비행승인·촬영허가 등 드론 안전관리 체계에 대한 설명이 담긴 홍보물을 배포하며 공항 주변 불법드론 비행 근절을 위한 홍보 활동을 펼쳤다.특히 드론 비행 전 반드시 정부 공식 시스템인 '드론원스톱 민원서비스'를 통해 해당 지역의 비행금지구역 여부를 확인하고, 지방항공청의 사전 비행 승인을 받아야 함을 강조했다.또 이를 위반할 경우 최대 300만원 이하 과태료 또는 최대 500만원 이하 벌금이 부과될 수 있다는 점도 안내했다.김복근 공사 안전보안본부장은 "관제권 내 미승인 드론 비행은 공항 안전에 직접적인 위협이 되는 만큼, 공사는 관계기관과 함께 불법드론 예방 활동과 안전 홍보를 지속 강화하고 있으며, 국민 여러분께서도 비행 전 관련 규정을 확인해 안전한 드론 비행문화 정착에 동참해 주길 바란다"고 말했다.한편, 공사는 지난 4월부터 한국교통안전공단과 함께 지난 4월부터 제주공항(4.6)과 김포공항(4.30)에서 동일한 캠페인을 진행하는 등 공항 주변 드론 불법 비행에 대한 경각심을 높이고 안전한 드론 비행문화 확산에 힘쓰고 있다 밝혔다.