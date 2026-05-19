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태광 세화미술관, 광화문서 ‘서울 사운드 피크닉’ 개막

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이서연 기자

승인 : 2026. 05. 19. 15:57

광화문 해머링맨 문화광장서 28일까지 점심시간 무료 공연
국악·클래식·창작음악 아우른 7개 팀 참여…도심 속 열린 공연
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국악 크로스오버 '음유사인'이 19일 광화문 흥국생명빌딩 해머링맨 문화광장에서 개최된 '서울 사운드 피크닉'서 공연하고 있다./태광그룹
태광그룹 세화예술문화재단이 운영하는 세화미술관이 야외 음악회 '서울 사운드 피크닉(Seoul Sound Picnic)'을 열고 도심 속 문화예술 플랫폼 확대에 나선다.

19일 태광그룹에 따르면 이번 공연은 서울 광화문 흥국생명빌딩 앞 해머링맨 문화광장에서 오는 28일까지 진행된다. 공연시간은 평일 낮 12시30분부터 오후 1시까지로 별도 좌석 없이 누구나 자유롭게 관람할 수 있는 버스킹 형태로 운영된다.

이날 개막 공연은 국악 크로스오버 밴드 음유사인이 맡았다. 팀은 JTBC '풍류대장' 세미파이널 진출로 이름을 알린 국악 그룹으로 소리꾼 심예은과 대금·타악·건반 등 풀밴드 구성으로 무대를 꾸몄다. 이날 공연에서는 자작곡 '사랑가'와 '공수래 공수거'를 비롯해 대금으로 재해석한 AKMU의 '소문의 낙원' 등이 연주되며 관람객들의 호응을 얻었다.

세화미술관은 이번 공연을 현재 진행 중인 전시 '기억의 실루엣: 형태, 이미지, 관점'과 '투명한 손, 움직이는 색'의 연장선으로 기획했다. 전시 공간 안에서 느끼는 감각을 '소리'와 '시간의 경험'으로 확장하겠다는 취지다. 이번 무대에는 국립정동극장 '청춘만발', 전주세계소리축제 '소리프론티어', 서울남산국악당 '단장', 대구문화예술회관 'JUMP UP' 등 공공 문화예술 플랫폼에서 주목받은 젊은 음악인들이 참여한다.

20일에는 창작국악 앙상블 우리음악집단 소옥이 무대에 오른다. 대금·아쟁·태평소 등을 활용한 창작 국악 공연을 선보일 예정이며 대표곡 '해가 들다', '별의 정원', '한여름 밤의 추억' 등을 연주한다. 21일에는 예원학교 재학생들의 클래식 실내악 공연이 이어진다. 예원학교는 피아니스트 조성진과 임윤찬 등을 배출한 예술학교다. 22일에는 전통 현악 트리오 트리거가 가야금·거문고·아쟁 중심의 창작 공연을 선보인다. 이어 26일에는 구이임, 27일에는 콜라주 앙상블 하바해가 차례로 무대에 오른다.

특히 행사 마지막 날인 28일에는 태광그룹 일주학술문화재단 장학생들로 구성된 일주오케스트라가 공연을 장식한다.

세화미술관 관계자는 "해머링맨 문화광장은 광화문의 랜드마크이자 세화미술관의 상징적인 공간"이라며 "시민 누구나 도심 속에서 자유롭게 문화예술을 즐길 수 있는 열린 미술관 역할을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
이서연 기자

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