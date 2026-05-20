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청년재단, 청년 비임금 노동자 대상 종합소득세 신고 교육

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장안나 기자

승인 : 2026. 05. 20. 15:01

삼쩜삼 협력 바탕금융 크리에이터가 알려주는 종합소득세 신고 실습 중심 강연

청년재단이 프리랜서·크리에이터 등 비임금 노동 청년들을 대상으로 종합소득세 신고 교육을 진행했다.


재단법인 청년재단은 지난 19일 서울 종로구 청년재단에서 ‘금융 크리에이터가 알려주는 종합소득세 신고 완전정복’ 교육을 열었다고 20일 밝혔다.


국세청의 2024년 귀속 인적용역 사업소득 원천징수 신고 현황에 따르면 국내 비임금 노동자는 약 869만 명 규모로 집계됐다. 이 가운데 30대 이하 청년층 비중은 약 41%에 달한다. 프리랜서와 크리에이터 등 비임금 노동자는 근로소득자가 아닌 사업소득자로 분류돼 직접 종합소득세를 신고해야 하지만, 관련 정보 부족으로 어려움을 겪는 사례가 적지 않다.


청년재단은 청년 비임금 노동자들의 세무 이해도를 높이고 안정적인 경제활동 기반 마련을 지원하기 위해 이번 교육을 기획했다고 설명했다. 이번 프로그램은 지난 3월 자비스앤빌런즈(삼쩜삼)와 체결한 ‘청년층 금융·세무 사각지대 해소를 위한 업무협약’을 바탕으로 마련됐다.


강의는 금융 크리에이터 ‘머니다람쥐’로 활동 중인 이수연 강사가 맡았다. 교육에서는 종합소득세 개념 설명부터 홈택스를 활용한 신고 실습까지 실무 중심 내용이 다뤄졌다. 참가자들은 신고 절차와 소득 유형, 홈택스를 통한 소득 조회 및 신고 방법 등을 학습했으며, 수입 규모별 신고 방식 차이와 사업자등록 필요 시점 등 실질적인 세무 정보도 안내받았다.


교육 참가자들은 “종합소득세 신고 절차를 이해하는 데 도움이 됐다”, “크리에이터 활동에 필요한 세금 정보를 실질적으로 배울 수 있었다” 등의 반응을 보였다.


오창석 청년재단 이사장은 “청년들의 노동 형태가 다양해지는 만큼 이에 맞는 세무·금융 역량도 중요해지고 있다”며 “앞으로도 청년들이 변화하는 노동 환경 속에서 안정적으로 경제활동을 이어갈 수 있도록 관련 교육과 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.



장안나 기자

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