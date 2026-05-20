이철우 경북도지사 후보, 문경서 김학홍 후보 지원 유세

이철우 후보 “경북도청서 입증된 큰 일꾼 김학홍, 이제 문경 위해 더 큰일 해야” 적극 지지

임이자 국회의원“철저한 표밭 다지기로 압승 거둬야” 당부

194853765 0 이철우 경북도지사 후보가 김학홍 문경시장 후보 선거사무소를 방문하고 지지자들에게 인사말을 하고 있다/장성훈 기자

이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 19일 문경시장 선거에 출마한 김학홍 후보 선거사무소를 찾아 지원 유세에 나섰다. 현장에는 지지자와 시민 200여명이 몰리며 선거 분위기가 달아올랐다.이날 방문은 별도 예고 없이 진행됐지만 소식을 접한 지지자들과 시민들이 선거사무소를 찾으면서 현장은 발 디딜 틈 없이 붐볐다.이 후보는 현장에서 김학홍 후보와 손을 맞잡고 지지를 호소했다.이철우 후보는 "김학홍 후보는 문경 발전을 위해 꼭 필요한 검증된 인물"이라며 "경북도청에서 함께 근무할 당시 경북 발전을 위해 큰 역할을 했던 인재인 만큼 이제는 고향 문경을 위해 더 큰 역할을 할 수 있도록 시민들의 지지가 필요하다"고 말했다.함께 참석한 임이자 국회의원도 지지층 결집을 강조했다.임 의원은 "지지자 한 사람 한 사람이 선거운동원이라는 마음으로 표밭을 다져야 한다"며 "김학홍 후보가 반드시 승리할 수 있도록 힘을 모아달라"고 말했다.이날 현장에는 이달희 국회의원과 고우현 당협 상임고문, 김성조 이철우 후보 선거대책본부장, 이욱열 전 경북행복재단 대표 등 지역 정·관계 인사들도 함께 자리했다.김학홍 후보는 "바쁜 일정 속에서도 문경을 찾아준 이철우 후보와 당직자, 지지자들에게 감사드린다"며 "경북도와 중앙정부에서 쌓은 행정 경험을 문경 발전에 쏟아붓겠다"고 말했다. 이어 김 후본느 "보내준 성원에 힘입어 선거에서 승리해 문경 발전으로 보답하겠다"고 밝혔다.