이철우 경북도지사 후보, 문경서 김학홍 후보 지원 유세

임이자 국회의원“철저한 표밭 다지기로 압승 거둬야” 당부
이날 방문은 별도 예고 없이 진행됐지만 소식을 접한 지지자들과 시민들이 선거사무소를 찾으면서 현장은 발 디딜 틈 없이 붐볐다.
이 후보는 현장에서 김학홍 후보와 손을 맞잡고 지지를 호소했다.
이철우 후보는 "김학홍 후보는 문경 발전을 위해 꼭 필요한 검증된 인물"이라며 "경북도청에서 함께 근무할 당시 경북 발전을 위해 큰 역할을 했던 인재인 만큼 이제는 고향 문경을 위해 더 큰 역할을 할 수 있도록 시민들의 지지가 필요하다"고 말했다.
함께 참석한 임이자 국회의원도 지지층 결집을 강조했다.
임 의원은 "지지자 한 사람 한 사람이 선거운동원이라는 마음으로 표밭을 다져야 한다"며 "김학홍 후보가 반드시 승리할 수 있도록 힘을 모아달라"고 말했다.
이날 현장에는 이달희 국회의원과 고우현 당협 상임고문, 김성조 이철우 후보 선거대책본부장, 이욱열 전 경북행복재단 대표 등 지역 정·관계 인사들도 함께 자리했다.
김학홍 후보는 "바쁜 일정 속에서도 문경을 찾아준 이철우 후보와 당직자, 지지자들에게 감사드린다"며 "경북도와 중앙정부에서 쌓은 행정 경험을 문경 발전에 쏟아붓겠다"고 말했다. 이어 김 후본느 "보내준 성원에 힘입어 선거에서 승리해 문경 발전으로 보답하겠다"고 밝혔다.