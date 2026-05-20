상주시, 농산물 가공제품 프리마켓 개최…“경천섬으로 주말 나들이 오세요”

지역 농산물 가공제품 홍보·판로 확대…체험형 관광 콘텐츠 결합

상주시 0 경천섬 농산물 가공제품 프리마켓 포스터/상주시

경북 상주시는 지역 농산물 가공제품의 우수성을 널리 알리고 판로 확대를 지원하고자 다음 달 5일부터 7일까지 '경천섬 농산물 가공제품 프리마켓'을 개최한다고 20일 밝혔다.경천섬 인근 다목적광장에서 진행되는 이번 행사는 경천섬을 찾는 방문객들에게 지역 농산물을 활용한 가공품의 우수성을 홍보하고, 농가의 안정적인 판로를 확보해 지역 경제에 활력을 불어넣고자 기획됐다.행사장에서는 지역 가공업체 14개소가 참여해 직접 생산한 표고국수 밀키트, 라이스칩, 샤인머스캣 와인, 딸기잼, 참기름·들기름, 쌀식빵 등 상주의 건강하고 믿을 수 있는 먹거리를 한자리에서 선보인다.가족 단위 관광객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 체험 프로그램도 운영된다. 행사 기간 중 곶감치즈말이 만들기, 사과고추장 만들기, 컵케이크 만들기 체험과 내 취향과 잘 맞는 와인과 음식을 경험해 보는 와인 페어링 등이 진행된다. 블록쌓기, 주사위 게임, 윷놀이 등 다양한 보드게임 콘텐츠도 마련된다.농기센터 관계자는 "경천섬의 아름다운 자연환경 속에서 상주 농산물로 만든 가공제품의 우수성을 널리 알리고, 시민과 관광객이 함께 어우러지는 행사가 되도록 준비했다"며 "농가의 경쟁력 강화와 안정적인 판로 확대를 위해 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.