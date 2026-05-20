한일 정상회담이 남긴 안동의 밤…체류형 관광도시 전환 속도

하회마을·전통 미식·야간관광 세계 무대 주목

0520 안동시 한일 정상회담 계기로 ‘글로벌 체류형 관광도시’ 도약 가속 (1) 0 우리나라 대표 전통마을이자 유네스코 문화유산인 안동 하회마을

0520 안동시 한일 정상회담 계기로 ‘글로벌 체류형 관광도시’ 도약 가속 (3) 0 '우리나라 정신문화수도'인 경북 안동의 대표적 전통놀이인 '하회선유줄불놀이'/안동시

한일 정상회담이 열린 경북 안동 하회마을이 세계인의 이목을 끌면서 안동이 전통문화와 미식, 야간관광을 결합한 체류형 관광도시 조성에 시동을 걸었다. 하회마을과 선유줄불놀이, 종가음식 등 안동 고유의 문화자산이 국제무대에 소개되면서 안동 관광의 확장 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.20일 안동시에 따르면 최근 한일 정상회담이 열린 유네스코 세계유산 하회마을은 한국 전통마을의 원형을 간직한 대표 관광지다. 낙동강과 부용대, 만송정 숲이 어우러진 자연경관 속에서 안동 고유의 역사성과 전통문화를 보여주고 있다.시는 이번 정상회담을 계기로 안동의 문화관광 자산이 국제무대에 소개되면서 체류형 관광 기반 확대의 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.정상회담 기간 한옥호텔 '락고재'에서 열린 만찬에서는 안동 고조리서 '수운잡방'을 바탕으로 한 안동찜닭의 원형 '전계아'를 비롯해 안동한우와 안동소주 등 지역 대표 특산물이 제공됐다.시는 이를 통해 전통 미식 콘텐츠의 경쟁력도 함께 주목받았다고 설명했다.특히 '수운잡방'과 '음식디미방'은 지난해 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역목록 국내 후보로 선정됐으며, 오는 7월 최종 등재 여부 발표를 앞두고 있다.안동의 대표 야간관광 콘텐츠인 하회선유줄불놀이도 관심을 모았다.하회선유줄불놀이는 만송정 숲과 부용대를 가로지르는 줄에 숯봉지를 매달아 불을 붙이는 '줄불'을 비롯해 뱃놀이와 시조를 즐기는 '선유', 강물 위에 불빛을 띄우는 '연화', 부용대 절벽 아래로 불붙은 솔가지를 떨어뜨리는 '낙화' 등이 어우러지는 전통 불꽃놀이다.시는 밤하늘과 낙동강 수면 위로 펼쳐지는 불빛 풍경이 자연경관과 전통 풍류를 결합한 안동만의 독창적 관광 콘텐츠로 자리잡고 있다고 설명했다.시는 하회마을과 고택 숙박, 종가음식, 안동소주, 월영교 야경, 선유줄불놀이 등을 연계해 낮 중심 관광을 야간 체류형 관광으로 확대할 계획이다.또 고택과 한옥 숙박의 전통적 매력을 유지하면서도 국내외 관광객 수요에 맞춘 숙박시설과 관광 편의 인프라도 지속적으로 확충할 방침이다.배용수 시장 권한대행은 "이번 한일 정상회담은 안동의 전통문화와 미식, 야간관광 콘텐츠가 세계적인 경쟁력을 갖고 있음을 보여준 계기"라며 "안동만의 관광자산을 체계적으로 연계해 세계인이 먹고 자고 머무는 글로벌 체류형 관광도시로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.