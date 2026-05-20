닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

서울국제정원박람회 20일만 250만명 발걸음…성수 상권 매출 30%↑

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260520010005732

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 05. 20. 11:15

서울시, 서울숲~성수 인근 상권 분석 결과 공개
매출 31.5% 상승·생활인구 20.4% 늘어
2026 서울국제정원박람회12
서울 성동구 서울숲에서 열린 2026 서울국제정원박람회를 찾은 시민들이 조성된 정원에서 휴식을 즐기고 있다. /정재훈 기자
'2026 서울국제정원박람회'가 개막 20일 만에 관람객 250만명을 돌파하며 흥행은 물론 지역 상권 활성화 효과까지 동시에 끌어내고 있다.

시는 KT와 공동 개발한 '체류 인구 데이터'를 활용해 지난 1~10일 서울숲과 성수동 일대의 생활인구와 카드 소비데이터 등을 분석한 결과를 20일 공개했다.

분석 결과 이 기간 일평균 생활인구는 약 4만2300명으로 직전 4월 대비 20.4% 급증했다. 특히 주중 생활인구는 평소 대비 25.1% 늘어나 주말에만 인파가 몰리는 일시적 행사가 아닌 일상 속 체류형 축제로 자리 잡았다는 분석이 나온다.

이 같은 인구 유입은 인근 성수동 골목상권의 소비로 연결됐다. 성수동 일대 내국인 일평균 신용카드 이용 금액은 전월 대비 31.5% 급증했고, 이용 건수도 25.6% 상승했다. 업종별로는 맛집과 카페 등 요식업이 매출을 견인했다.

아울러 공원 내 상행위 규제 완화에 맞춰 서울숲 곳곳에 배치한 푸드트럭존 등 정원마켓 매출도 열흘간 약 12억원을 기록했다.

김영환 시 정원도시국장은 "이번 박람회가 시민들이 오래 머물며 휴식하고 지역 상권에 활력을 더하는 새로운 도시축제 모델임을 입증했다"며 "가을까지 안전하고 쾌적하게 운영하겠다"고 말했다.
박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기