에이에스피엔, SAP 퍼블릭 클라우드 ERP 연동 플랫폼 ‘publicX.net’ 출시

기업용 IT 솔루션 전문기업 에이에스피엔(ASPN) 솔루션부문이 SAP 퍼블릭 클라우드(Public Cloud) ERP 환경에 최적화된 통합 솔루션 플랫폼 ‘publicX.net’을 출시했다고 21일 밝혔다.





이번에 공개된 ‘publicX.net’은 SAP 퍼블릭 클라우드 ERP 도입을 검토 중이거나 기존 SAP ERP 시스템의 고도화를 계획하는 기업을 위한 맞춤형 서비스 플랫폼이다. 클라우드 기반 업무 환경 구축 시 기업의 시스템 운영 효율성을 높이는 데 초점을 맞춰 설계됐다.





이 플랫폼은 SAP ERP의 활용 범위를 확장할 수 있는 다양한 특화 서비스를 모듈 형태로 통합한 것이 특징이다.





주요 핵심 서비스로는 ▲표준 클라우드 업무 환경을 지원하는 ‘publicERP.com’ ▲인사관리 솔루션 ‘publicEHR.com’ ▲AI 기반 비즈니스 플랫폼 ‘publicAIP.com’ ▲공급망·협력사 관리 서비스 ‘publicSRM.com’ ▲영업활동 자동화 시스템 ‘publicSFA.com’ ▲기업 성과관리 솔루션 ‘publicEPM.com’ 등이 포함됐다.





에이에스피엔 측은 고객사가 각 서비스를 비즈니스 환경에 맞춰 선택적으로 연계 활용함으로써, 업무 체계를 다각화하고 SAP ERP의 활용도를 끌어올릴 수 있을 것으로 전망했다.





최재선 에이에스피엔 솔루션부문 대표(전무)는 "publicX.net 플랫폼 출시가 기업들이 지능형 기업으로 전환하는 계기가 되기를 바란다"며 "SAP 퍼블릭 클라우드 ERP가 국내 AI ERP 시장에 안착하는 데 기여할 것"이라고 전했다.





에이에스피엔은 이번 플랫폼 출시를 기점으로 클라우드 및 AI 기반 지능형 ERP 시장 공략을 본격화하고, 다양한 산업군을 대상으로 IT 서비스 공급을 확대해 나갈 방침이다.