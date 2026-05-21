HD현대, 테라파워와 원자로 협력 확대…SMR 시장 공략 속도

나트륨 원자로 주기기 기술력 인정

핵심설비 우선협상대상 선정

"현존 SMR 중 가장 안전"

- 0 원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장(왼쪽부터)과 크리스 르베크(Chris Levesque) 테라파워 최고경영자가 최근 미국 현지에서 나트륨 원자로 공급에 대한 기본 합의서를 체결하고 기념사진을 찍고 있다./HD현대

HD현대가 미국 원자력 혁신기업 테라파워의 차세대 원자로 공급망 진입에 속도를 낸다. 기존 원자로 용기 제작 협력을 넘어 나트륨 원자로 주기기 핵심 설비 공급 우선협상자 지위를 확보하면서 글로벌 SMR 시장 공략 기반을 넓히는 모습이다.21일 HD현대는 조선 부문 계열사인 HD현대중공업이 최근 미국에서 테라파워와 '나트륨 원자로 공급에 대한 기본 합의서'를 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장과 크리스 르베크 테라파워 최고경영자 등이 참석했다.이번 합의에 따라 HD현대중공업은 테라파워의 나트륨 원자로 주기기인 원자로 격납 시스템의 핵심 설비를 제작·공급하는 우선협상대상자로 선정됐다. 회사는 그동안 축적해온 대형 구조물 제조 역량과 해양·에너지 설비 제작 경험을 바탕으로 테라파워의 원자로 상업화 과정에 참여하게 된다.이번 협약은 양사가 지난해 3월 체결한 '나트륨 원자로의 상업화를 위한 제조 공급망 확장 전략적 협약'의 후속 성격이다. 양사는 지난 1년간 나트륨 원자로의 제조 타당성과 가격 경쟁력, 납기 일정 등을 검토해왔다.HD현대는 앞서 2024년 12월 테라파워로부터 원통형 원자로 용기를 수주해 제작을 진행 중이다. 회사는 해당 실증 프로젝트 수행 경험을 토대로 향후 상업 모델까지 협력 범위를 넓혀간다는 계획이다.나트륨 원자로는 테라파워에서 개발한 '4세대 소듐냉각고속로'다. 현존하는 SMR 가운데 안전성과 기술적 완성도가 가장 높은 것으로 평가된다. 테라파워는 차세대 원전의 상업적 배치를 위해 핵심 기자재 공급망 구축을 주요 과제로 추진해왔으며, 이번 협약을 통해 HD현대와의 협력 관계를 한층 강화하게 됐다.시장조사기관 포춘 비즈니스 인사이트에 따르면 세계 원자력 시장 규모는 2025년 404억달러에서 연평균 약 3% 성장해 2034년 526억달러에 이를 것으로 전망된다.원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장은 "이번 합의는 테라파워와의 전략적 파트너십을 강화하는 동시에 글로벌 SMR 시장 진출을 위한 중요한 기반이 될 것"이라며 "공동 연구를 통해 나트륨 원자로 설비를 적기에 공급하고 연속 생산 기반을 구축해 글로벌 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.크리스 르베크 테라파워 최고경영자는 "이번 파트너십을 통해 미국을 포함한 글로벌 시장에서 나트륨 원전 상업화 기반을 확보하게 됐다"며 "HD현대의 전문성과 제조 역량을 바탕으로 신뢰할 수 있고 경제적인 원자력 에너지를 대규모로 공급할 수 있을 것"이라고 말했다.