김대헌 호반그룹 사장, 덴마크·네덜란드 찾아 에너지 시장 점검

대한전선 유럽본부 사업 현장 방문

김대헌 호반그룹 기획총괄사장 유럽현장 경영 0 김대헌 호반그룹 기획총괄사장(왼쪽)이 지난 16일부터 일주일 간 이어진 덴마크 코펜하겐 방문 일정에서 글로벌 에너지 인프라 개발사 및 투자사 관계자들과 만나 인사를 나누고 있다./호반그룹

호반그룹이 유럽 전력 인프라 시장 확대에 본격적으로 나서고 있다. 글로벌 에너지 전환 흐름에 맞춰 대한전선과 함께 해저케이블 및 초고압 송전 분야 경쟁력 강화에 속도를 내는 모습이다.호반그룹은 김대헌 기획총괄사장이 지난 16일부터 일주일 동안 덴마크와 네덜란드를 방문해 글로벌 에너지 기업 경영진과 협력 방안을 논의하고 대한전선 유럽본부 현황을 점검했다고 21일 밝혔다.이번 해외 현장 경영은 유럽 시장 내 대한전선의 사업 기반을 확대하고 글로벌 에너지 산업 변화에 선제 대응하기 위한 차원에서 추진됐다. 호반그룹은 최근 에너지 전환 시대에 대응해 대한전선과 함께 글로벌 전력 인프라 사업 확대에 주력하고 있다.김 사장은 먼저 덴마크 코펜하겐에서 글로벌 재생에너지 개발기업 경영진과 만나 협력 확대 방안을 논의했다. 이 자리에서 오는 2027년 준공 예정인 대한전선 당진 해저케이블 2공장 건설 진행 상황과 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 사업 현황 등을 공유하고 프로젝트 협업 가능성과 정보 교류 확대 방안에 대해 의견을 나눴다.최근 유럽에서는 재생에너지 확대에 따라 국가 간 전력망 연결 수요가 빠르게 증가하고 있다. 이에 따라 장거리·대용량 송전이 가능한 HVDC 기반 송전망 구축이 활발해지면서 해저케이블과 초고압 케이블 시장 성장세도 이어지고 있다.김 사장은 또 글로벌 파트너사가 주최한 전력 인프라 산업 행사에도 참석했다. 행사에서는 에너지 인프라 개발사와 투자업계 관계자들을 대상으로 호반그룹의 미래 사업 전략과 대한전선의 기술 경쟁력을 소개하고 글로벌 전력 인프라 시장 확대에 대응하기 위한 협력 기반 강화에 나섰다.이어 네덜란드 암스텔베인에 위치한 대한전선 유럽본부를 방문해 현지 사업 전략도 점검했다. 특히 유럽 시장에서 수요가 증가하고 있는 해저케이블과 HVDC, 노후 전력망 교체 솔루션 등 고부가가치 제품 중심의 사업 확대 방안을 집중적으로 살펴보고 현지 임직원들을 격려했다.대한전선은 유럽 시장 공략을 위해 현지 사업 조직 확대에 힘을 쏟고 있다. 2017년 영국 지사 설립 이후 전문 인력을 배치했으며, 2019년에는 유럽본부 체제로 조직을 개편하고 네덜란드 법인을 설립해 현지화 전략을 강화했다.현재 대한전선 유럽본부는 덴마크·스웨덴·영국 등 유럽 주요 지역에서 5개 지사와 1개 법인을 운영하며 초고압 전력망 사업을 수행 중이다. 특히 해저케이블과 HVDC 분야를 중심으로 글로벌 시장 확대와 사업 역량 강화에 집중하고 있다.김 사장은 "유럽은 친환경 에너지 전환과 전력망 고도화가 빠르게 진행되는 핵심 시장"이라며 "에너지 산업 구조 변화에 선제적으로 대응하고 재생에너지 분야 전략적 협력을 확대해 미래 성장 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.