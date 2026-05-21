코스피·코스닥 5%대 급등···장 초반 매수 사이드카 동시 발동

코스피200선물 5%·코스닥150선물 6% 급등

양 시장 동시 사이드카는 지난 4월 이후 처음

코스피 급반등에 매수 사이드카 발동 0 코스피가 급등 출발한 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. /연합뉴스

'8000피' 이후 숨 고르기에 들어갔던 국내 증시가 21일 장 초반 급반등하며 유가증권시장과 코스닥시장에서 매수 사이드카가 동시에 발동됐다. 코스피와 코스닥이 나란히 5% 안팎 급등하면서 투자심리가 빠르게 회복되는 모습이다.한국거래소에 따르면 이날 오전 9시24분 코스피200선물지수가 급등하면서 유가증권시장에 프로그램 매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다.발동 당시 코스피200선물지수는 전 거래일 대비 56.78포인트(5.04%) 오른 1182.74를 기록했다. 코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 대비 5% 이상 상승한 상태가 1분간 지속될 경우 프로그램 매수호가 효력을 5분간 제한하는 제도다.이어 오전 9시 27분에는 코스닥시장에서도 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥150선물가격 및 현물지수가 동시에 급등한 데 따른 조치다.발동 시점 기준 코스닥150선물가격은 전 거래일 대비 109.70포인트(6.20%) 오른 1876.40을 기록했다. 코스닥150현물지수 역시 102.95포인트(5.80%) 상승한 1876.41로 집계됐다.코스닥 사이드카는 선물 가격이 기준 대비 6% 이상 오르고 현물지수가 3% 이상 상승한 상태가 1분간 지속될 경우 발동된다.유가증권시장과 코스닥시장에서 매수 사이드카가 동시에 발동된 것은 지난 4월 8일 이후 처음이다.