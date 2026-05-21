K-집들이에서 가전 구경…LG전자, 동남아 고객 경험 넓힌다

LGE_01 0 LG전자가 동남아시아 지역에서 '집들이' 콘셉트의 이색 마케팅을 선보이며 고객경험 접점 확대에 나섰다. 사진은 19일 베트남 호치민에서 열린 팝업스토어에서 고객이 워시타워를 살펴보고 있는 모습./LG전자

LG전자가 한국의 생활풍경인 '집들이'문화를 활용해 고객 경험 제고에 나선다. 실제 집과 같은 공간으로 팝업스토어를 꾸며 가전제품을 선보이면서다..21일 LG전자에 따르면 회사는 동남아시아 지역에서 각광받는 K-컬쳐를 활용해 이색 마케팅을 펼치고 있다. 베트남, 태국, 인도네시아 등에서 '집들이 by LG' 캠페인으로 K-가전을 직접 체험할 수 있도록 만든 것이다.먼저 LG전자는 지난 19일 베트남 호치민에 브랜드 경험 공간으로 운영중인 '어나더 사이공(Another Saigon)'에 팝업스토어를 열고, K-라이프스타일과 연계해 LG전자의 AI 가전을 활용한 일상을 경험할 수 있도록 꾸몄다. 주방에서는 다양한 모양의 얼음이 나오는 얼음정수기 냉장고를 둬 한국식 음료를 체험할 수 있고, 각 공간마다 유용한 가전을 배치해 실제 일상을 공유하는 것이다.LG전자는 향후 태국, 인도네시아 등에도 순차적으로 팝업스토어를 연다. 또 유튜브 등을 통해 현장을 공개해 고객 경험을 온라인으로도 확산할 예정이다.LG전자는 지난달 부산에서도 아시아태평양 지역 20여개국 거래선과 언론을 초청해 신제품을 소개하면서, 한국 드라마 속 공간을 모티브로 전시장을 조성해 호흥을 얻은 바 있다.LG전자 관계자는 "해외 고객들도 LG전자의 제품과 라이프스타일을 경험하며 일상 속 편리함을 느낄 수 있도록 고객경험 공간을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.