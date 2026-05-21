닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

한병도 “지방 권력 교체로 일 잘하는 지방정부 세워야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260521010006204

글자크기

닫기

김동민 기자

승인 : 2026. 05. 21. 10:22

"국힘 지방정부는 무능·무책임 극치…퇴행 4년 끊어야"
민주당 정책조정회의-11
아시아투데이 이병화 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 21일 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다.
한병도 더불어민주당 원내대표가 21일 이번 6·3 지방선거 승리로 "일 잘하는 지방정부를 세워 대한민국 대도약을 이끌어 내야 한다"고 강조했다.

한 원내대표는 이날 정책조정회의에서 "6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작됐다. 이번 지방선거는 일 잘하는 이재명 정부와 함께 국가 정상화로 나아갈 것인지, 내란 세력의 준동을 이어갈 것인지를 선택하는 선거"라고 했다.

그러면서 "지방 권력 교체로 일 잘하는 지방정부를 세워야 할 때다. 국민의힘 지방정부는 무능과 무책임의 극치다. 퇴행 4년을 이번 선거에서 끊어내야 한다"며 "어느 때보다 승리가 절박하다. 지방선거 승리가 곧 국가 정상화 길이고 대한민국 대도약의 길"이라고 부연했다.

유정복 국민의힘 인천시장 후보를 향한 공세도 펼쳤다. 유 후보는 배우자 가상자산 재산 신고 누락 의혹의 중심에 서 있다. 한 원내대표는 "유정복 후보 부부가 수만 개 가상자산을 실질적으로 보유하면서도 공직자 재산 신고를 누락하고, 거래 추적을 피해 해외 거래소를 이용하고 차명계좌 관련 논의를 한 정황이 밝혀졌다"며 "이 내용이 모두 사실이라면 시장 자격이 없다"고 했다.

이어 "국민의힘은 공천 과정에서 이같은 사안을 알고 있었는지 확인하고 재산 은낵에 대해 사과해야 한다. 민주당은 수사 당국에 수사 진행을 요청하는 바이며 진상을 끝까지 파헤칠 것"이라고 덧붙였다.
김동민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

삼성전자 노사, 파업 직전 극적 합의안 마련…노조 표결 돌입

극적 합의 이룬 삼성…‘주주권익 보호’ 또 다른 과제로

“브랜드인 줄 알았는데 사입품” 에이블리 덮친 中제품 라벨갈이 의혹

극적 잠정합의 성공했지만…삼성전자, 노노갈등 등 여진 남았다

[마켓파워] 롯데, ‘1.6조 딜’ 무산에도 믿을건 화학·유통

이란, 미 새 제안 검토 속 “동결자산 해제·봉쇄 중단 먼저”…파키스탄, 종전 협상 중재 지속

[기자의눈] 공익 내세운 위험의 전가…양산 법기리 위협하는 ‘허가된 재난’

지금 뜨는 뉴스

말귀 알아듣는 그랜저…포티투닷, ‘글레오 AI’ 기술 공개

요즘 서울에서 야경이 가장 아름다운 곳은 ‘여기’

“30분 춤추면 EDM 틀어드림” 어느 미술관의 황당 안내문

네이버 비번 털어가는 ‘과태료 공문’...방미통위 사칭 메일 주의보

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’