한병도 “지방 권력 교체로 일 잘하는 지방정부 세워야”

"국힘 지방정부는 무능·무책임 극치…퇴행 4년 끊어야"

민주당 정책조정회의-11 0 아시아투데이 이병화 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 21일 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 21일 이번 6·3 지방선거 승리로 "일 잘하는 지방정부를 세워 대한민국 대도약을 이끌어 내야 한다"고 강조했다.한 원내대표는 이날 정책조정회의에서 "6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작됐다. 이번 지방선거는 일 잘하는 이재명 정부와 함께 국가 정상화로 나아갈 것인지, 내란 세력의 준동을 이어갈 것인지를 선택하는 선거"라고 했다.그러면서 "지방 권력 교체로 일 잘하는 지방정부를 세워야 할 때다. 국민의힘 지방정부는 무능과 무책임의 극치다. 퇴행 4년을 이번 선거에서 끊어내야 한다"며 "어느 때보다 승리가 절박하다. 지방선거 승리가 곧 국가 정상화 길이고 대한민국 대도약의 길"이라고 부연했다.유정복 국민의힘 인천시장 후보를 향한 공세도 펼쳤다. 유 후보는 배우자 가상자산 재산 신고 누락 의혹의 중심에 서 있다. 한 원내대표는 "유정복 후보 부부가 수만 개 가상자산을 실질적으로 보유하면서도 공직자 재산 신고를 누락하고, 거래 추적을 피해 해외 거래소를 이용하고 차명계좌 관련 논의를 한 정황이 밝혀졌다"며 "이 내용이 모두 사실이라면 시장 자격이 없다"고 했다.이어 "국민의힘은 공천 과정에서 이같은 사안을 알고 있었는지 확인하고 재산 은낵에 대해 사과해야 한다. 민주당은 수사 당국에 수사 진행을 요청하는 바이며 진상을 끝까지 파헤칠 것"이라고 덧붙였다.