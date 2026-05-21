NH농협금융, 인니 마야파다그룹과 전략적 협업 업무협약 체결

은행·증권·캐피탈 연계 추진…새 사업기회 발굴 나서

(보도자료)(20260521) NH농협금융, 인니 마야파다그룹과 전략적 파트너십을 위한 업무협약(MOU) 체결(사진1) 0 이찬우 NH농협금융그룹 회장(왼쪽)이 20일 인도네시아 자카르타 마야파다그룹 본사에서 열린 업무협약식에 참석해 타히르 마야파다그룹 회장과 함께 기념촬영을 하고 있다./NH농협금융그룹

NH농협금융그룹이 인도네시아 대기업 마야파다그룹과 전략적 협력 관계를 구축한다. 동남아 최대 경제국인 인도네시아에서 현지 네트워크를 넓히고, 은행·증권·캐피탈 등 계열사의 사업 기회를 발굴하기 위한 포석으로 풀이된다.NH농협금융은 지난 20일 인도네시아 자카르타에 있는 마야파다그룹 본사에서 양 그룹 간 전략적 파트너십 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.마야파다그룹은 금융과 헬스케어, 호텔, 부동산 등 다양한 사업을 영위하는 인도네시아 대표 기업집단이다. 농협금융은 이번 협약을 통해 현지에 디지털전환과 리스크 관리 등 선진 금융기법을 공유하고, 상호 협력에 기반한 비즈니스 모델을 함께 모색하기로 했다.또 농협금융은 인도네시아 금융시장에 대한 이해도를 높이고, 향후 현지 진출 가능성을 검토하기 위한 시장 조사와 네트워크 확보에 속도를 낸다는 구상이다. 구체적으로 은행, 증권, 캐피탈 등 계열사와 마야파다그룹 자회사 간 협력 사업을 발굴하고, 투자금융과 브로커리지, 자산관리, 연계영업, 현지 시장조사 등이 주요 협력 분야로 검토되고 있다.인도네시아는 약 2억8000만명의 인구를 보유한 거대 시장으로, 글로벌 금융사들이 동남아의 주요 전략 거점으로 주목하는 국가다. 농협금융 역시 현재 인도네시아에서 증권 현지법인을 운영하고 있으며, 그간 주요 계열사의 현지 진출 가능성도 다각도로 검토해왔다는 설명이다.협약식 이후 이찬우 회장은 인도네시아 국부펀드 다난타라의 로잔 루슬라니 대표와도 면담했다. 이 자리에서 이 회장은 기후테크펀드 공동투자 등 농협금융 계열사와의 구체적인 협력 기회를 만들어가자는 뜻을 전달했다.이찬우 회장은 "이번 업무협약은 인도네시아에서 현지 네트워킹 확장과 새로운 사업 기회 모색을 통해 농협금융의 글로벌 역량을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.