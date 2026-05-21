“내일 일구는 젊은 일꾼”…김태건 문경시의원 후보, 핵심공약 발표

clip20260521105154 0 김태건 문경시의원 후보(오른쪽)가 21일 임이자 국회의원으로부터 공천 추천장을 받고 기념촬영을 하고 있다. /장성훈 기자

6·3 지방선거 국힘 경북 문경시의원 나선거구(점촌2·4·5동) 기호 2-나 김태건 후보가 21일 출정식을 가지고 11대 핵심공약을 발표하고 본격적인 민심 공략에 나섰다.지역경제 회복과 미래 성장 기반 구축을 앞세워 '준비된 경제 시의원'을 자처하며 이번 선거를 "침체된 지역경제를 다시 일으킬 사람을 선택하는 선거"라고 규정했다.그는 "문경의 잠재력을 제대로 살려 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 강조했다. 특히 점촌2·4·5동의 정주 여건과 교통, 경제 기능을 연계해 지역 성장 축을 새롭게 만들겠다는 구상이다.김 후보의 주요 공약으로 U15, U18, 유소년 축구팀을 창단해 학생 선수와 학부모 동반 이주를 통해 인구유입 효과를 가져오고 중앙시장 광장에 포장마차(푸드트럭) 단지를 시범 조성해 외부 관광객들에게 볼거리와 먹거리를 제공하고 지역 경제와 일자리 기반을 넓히겠다는 계획을 밝혔다.또 "점촌2동 중앙공원 녹지조성 및 맨발걷기 코스를 개발 조성하고 영강에 수상레포츠를 위한 인프라를 조성하겠다"고 약속했다.점촌4동에는 쌍용양행부지를 관광지화 개발을 위해 서바이벌 경기장 조성, 베이커리 카페 유치, 철길주변에 숲 터널로 개발, 산책 및 자전거 도로 개발을 제시하며 문경예송원 부근에 반려동물 화장장을 설치하겠으며 농촌경제 활성화를 위해 빈집을 대상으로 민박과 선수단의 숙소로 이용하는 빈집 개발 등의 공약도 제시했다.점촌5동은 모전초 앞 안전시스템으로 육교 설치나 등하교 안전구역을 추진하고 모전공원 시민편의 시설로 사계절 풋살장, 농구장, 인피니티풀장을 설치, 맨발걷기 코스와 미관을 고려한 단계적 전선 지중화를 추진하겠다고 밝혔다.김 후보는 "시민의 삶에 실질적인 변화를 만드는 정치를 끝까지 책임지고자 한다"며 "말로 그치지 않고 현장에서 답을 찾고 결과로 책임지는 정치를 보여드리겠다"고 말했다.