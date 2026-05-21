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건설·부동산 업계소식

“조직적응·실무역량 강화 목적” 동부건설, 경력사원 입문교육 실시

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이수일 기자

승인 : 2026. 05. 21. 11:04

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2026년 동부건설 경력사원 입문교육 모습.
동부건설은 지난 7~8일 및 18~19일 경기 양평 불룸비스타에서 최근 입사한 경력사원 약 80명을 대상으로 2차수에 걸쳐 '2026년 상반기 경력사원 입문교육'을 진행했다고 21일 밝혔다.

이번 교육은 경력사원들이 동부건설의 사업 방향과 조직문화를 빠르게 이해하고, 현업에서 요구되는 실무 역량을 조기에 강화할 수 있도록 마련됐다. 건설업 특성상 필수적으로 요구되는 안전보건, 윤리경영, 회계, 법무 등 리스크 관련 교육을 중심으로 구성해 교육의 실효성을 높였다. 특히 △회사 비전 및 주요 사업 현황 △인사제도와 조직체계 △안전보건관리체계 △윤리경영 및 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 등으로 진행됐다.

회사 생활의 동기부여를 위한 경영진 특강과 임직원 간 소통 프로그램도 함께 마련됐다. 경력사원들은 선배 임직원들과의 대화를 통해 회사의 조직문화와 업무방식을 공유하고, 부서 간 협업 체계에 대한 이해를 높이는 시간을 가졌다. 인근 자연휴양림 트레킹을 함께하며 상호간 유대감을 형성하고 직무 스트레스를 해소하는 활동도 실시했다.

회사는 최근 다양한 분야에서 사업 포트폴리오를 확대하고 있는 만큼, 우수 인재 확보와 육성을 지속 추진하기로 했다. 경력직 수시채용과 신입사원 공개채용을 병행하고, 입문교육 외에도 직급별 직무교육 등 단계별 교육 프로그램을 운영해 조직 전반의 역량을 강화하고 있다.
이수일 기자

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