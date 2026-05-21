닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

“관리비 비리 땐 영구퇴출”…정부, 공동주택 회계감사·처벌 전면 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260521010006248

글자크기

닫기

김다빈 기자

승인 : 2026. 05. 21. 11:08

이미지
한 아파트 우편함에 놓인 관리비 고지서./연합뉴스
정부가 아파트 등 공동주택 관리비 비리를 차단하기 위해 회계감사 의무를 강화하고 형사처벌 수위를 대폭 높인다. 관리비 집행 과정의 불투명성과 수의계약 남용 등을 겨냥해 관리·감독 체계를 전면 손질하는 모습이다.

국토교통부는 21일 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 논의 안건으로 공동주택 관리비 제도개선 방안을 발표했다. 대상은 아파트와 연립·다세대주택 등 공동주택 전반이다.

정부는 우선 입주자 동의가 있을 경우 외부 회계감사를 받지 않아도 되는 예외 규정을 폐지하기로 했다. 관리주체의 회계 투명성을 높이고 관리비 집행에 대한 감시 기능을 강화하겠다는 취지다.

주택관리사의 비위 행위에 대한 제재도 강화된다. 공동주택 관리 과정에서 재산상 손해를 끼치거나 부당이득을 취한 경우 최고 수준 행정처분인 '자격취소'를 적용해 시장에서 영구 퇴출하기로 했다.

관리비 관련 위반행위에 대한 형사처벌 기준도 상향된다. 관리비 장부를 작성하지 않거나 허위 작성할 경우 2년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금에 처한다. 장부 열람·교부 요구를 거부하면 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금이 부과된다. 관리비 내역 공개 의무를 위반한 관리주체에는 1000만원 이하 과태료를 부과한다.

공동주택 공사·용역 입찰제도 관리도 강화한다. 정부는 수의계약 허용 범위를 천재지변이나 안전사고 등 긴급 상황, 특정 기술이 필요한 경우 등으로 제한하기로 했다. 보험·공산품 등은 수의계약 대상에서 제외한다. 기존 청소·경비 용역 계약도 사업수행 실적 등을 고려해 제한적으로만 수의계약을 허용할 방침이다.

기술능력 제한경쟁입찰의 경우 특허·신기술 적용 시 입주자 사전 동의를 받도록 요건도 강화한다.

이번 제도 개선은 국토부와 지방자치단체의 합동 점검 결과를 반영한 것이다. 정부는 지난 3월 25일부터 4월 9일까지 전국 16개 시·도 공동주택단지 19곳을 대상으로 관리비 공개와 회계감사, 사업자 선정 절차 등에 대한 현장 조사를 실시했다.

조사 결과 현장 지도·시정 38건과 과태료 부과 사전통지 등 19건의 위반 사례가 확인됐다. 관리비 부과내역과 외부 회계감사 결과, 공사·용역 계약서 공개를 장기간 지연하거나 누락한 사례가 적발됐다. 회계서류·장부 미보관, 관리비 목적 외 사용, 수의계약 요건을 충족하지 않은 업체와의 임의 계약 사례도 확인됐다.
김다빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

삼성전자 노사, 파업 직전 극적 합의안 마련…노조 표결 돌입

극적 합의 이룬 삼성…‘주주권익 보호’ 또 다른 과제로

“브랜드인 줄 알았는데 사입품” 에이블리 덮친 中제품 라벨갈이 의혹

극적 잠정합의 성공했지만…삼성전자, 노노갈등 등 여진 남았다

[마켓파워] 롯데, ‘1.6조 딜’ 무산에도 믿을건 화학·유통

이란, 미 새 제안 검토 속 “동결자산 해제·봉쇄 중단 먼저”…파키스탄, 종전 협상 중재 지속

[기자의눈] 공익 내세운 위험의 전가…양산 법기리 위협하는 ‘허가된 재난’

지금 뜨는 뉴스

말귀 알아듣는 그랜저…포티투닷, ‘글레오 AI’ 기술 공개

요즘 서울에서 야경이 가장 아름다운 곳은 ‘여기’

“30분 춤추면 EDM 틀어드림” 어느 미술관의 황당 안내문

네이버 비번 털어가는 ‘과태료 공문’...방미통위 사칭 메일 주의보

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’