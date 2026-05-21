닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

성수 이어 목동까지…GS건설, ‘자이’ 브랜드 체험형 마케팅 확대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260521010006251

글자크기

닫기

김다빈 기자

승인 : 2026. 05. 21. 11:12

이미지
이달 31일까지 서울 양천구 현대백화점 목동점에서 진행 중인 자이(Xi) 브랜드 팝업관 모습./GS건설
GS건설은 프리미엄 주거 브랜드 '자이(Xi)'의 고객 체험형 마케팅을 확대하며 브랜드 접점 넓히기에 나섰다고 21일 밝혔다. 서울 성동구 성수동 '하우스 자이(HOUSE Xi)'에 이어 양천구 목동에서도 팝업 공간을 운영하며 미래 주거 라이프스타일 알리기에 속도를 내고 있다.

회사는 오는 31일까지 현대백화점 목동점 지하 1층 팝업존에서 자이 브랜드 팝업관을 운영할 예정이다. 이번 팝업은 지난 19일부터 진행돼 총 13일간 열린다.

목동 지역 주민들의 접근성과 생활 동선을 고려해 백화점을 팝업 공간으로 선택했다는 게 GS건설의 설명이다. 자이가 제안하는 미래형 주거 모델 '하이퍼트(Hypert)'의 라이프스타일 가치와 프리미엄 소비 공간인 백화점의 특성이 맞닿아 있다는 점도 반영됐다.

팝업관은 AI 포토 체험과 평면 큐레이션 등 참여형 콘텐츠 중심으로 구성됐다. 방문객들은 자이가 제시하는 주거 감성과 라이프스타일을 직접 체험할 수 있으며, 현장에서는 룰렛 이벤트를 통한 경품 행사도 진행된다.

GS건설은 이번 팝업을 통해 목동 및 인근 지역 주민들에게 자이의 브랜드 철학과 주거 문화를 보다 친근하게 전달하고, 향후 공급 예정인 '목동윤슬자이'에 대한 관심으로 연결해 나간다는 계획이다.

GS건설 관계자는 "목동 지역 고객들에게 자이가 제안하는 미래 주거 문화를 보다 가깝게 소개하기 위해 이번 팝업관을 마련했다"며 "다양한 고객 접점을 통해 자이만의 라이프스타일 가치와 차별화된 브랜드 경험을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
김다빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

삼성전자 노사, 파업 직전 극적 합의안 마련…노조 표결 돌입

극적 합의 이룬 삼성…‘주주권익 보호’ 또 다른 과제로

“브랜드인 줄 알았는데 사입품” 에이블리 덮친 中제품 라벨갈이 의혹

극적 잠정합의 성공했지만…삼성전자, 노노갈등 등 여진 남았다

[마켓파워] 롯데, ‘1.6조 딜’ 무산에도 믿을건 화학·유통

이란, 미 새 제안 검토 속 “동결자산 해제·봉쇄 중단 먼저”…파키스탄, 종전 협상 중재 지속

[기자의눈] 공익 내세운 위험의 전가…양산 법기리 위협하는 ‘허가된 재난’

지금 뜨는 뉴스

말귀 알아듣는 그랜저…포티투닷, ‘글레오 AI’ 기술 공개

요즘 서울에서 야경이 가장 아름다운 곳은 ‘여기’

“30분 춤추면 EDM 틀어드림” 어느 미술관의 황당 안내문

네이버 비번 털어가는 ‘과태료 공문’...방미통위 사칭 메일 주의보

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’