여의도순복음교회 이영훈 목사 美서 영적 리더쉽 주제로 강연

이 목사, 2026 리더십 서밋 기조 강연자로 초청받아

KakaoTalk_20220608_145842303 0 여의도순복음교회 이영훈 목사./제공=여의도순복음교회

여의도순복음교회 이영훈 목사가 19일부터 20일(이하 현지시간)까지 미국 워싱턴 D.C.에서 개최되는 '2026 리더십 서밋(Alabaster House Leadership Summit 2026)'에 대한민국 대표 기독교 지도자이자 기조 강연자로 공식 초청받았다.21일 여의도순복음교회에 따르면 이번 서밋은 미국 독립 250주년(America's 250th Anniversary)이라는 역사적 전환점을 기념해 미국의 권위 있는 비영리 단체 '알라바스터 하우스(Alabaster House)'가 주관하는 행사다.특히 이번 모임은 미 연방의회 의원들을 비롯해 글로벌 기업 C-레벨 경영진, 기술 및 금융 전문가, 기독교 사역 리더 등 전 세계 핵심 의사결정권자들이 대거 집결, 급변하는 지정학적 위기 시대 속 지속 가능 리더십의 본질을 논의하는 플랫폼이 될 전망이다.이영훈 목사는 서밋 첫날인 19일 저녁, 워싱턴 현지 정치·경제·교계 최고위급 지도자들이 모인 오프닝 리셉션에서 '위기 시대의 영적 리더십(Leading in Times of Crisis)'을 주제로 기조 강연을 진행한다.이 목사는 이번 강연을 통해 한국 교회의 핵심 부흥 동력이자 인류 보편적 가치인 '절대 긍정'과 '절대 감사'의 영성을 바탕으로, 갈등과 분열이 심화되는 현대 사회를 치유하고 통합으로 이끌기 위한 성경적 리더십 모델을 제시할 예정이다.둘째 날인 20일, 이영훈 목사는 미 국회의사당(U.S. Capitol)에서 진행되는 '임원 라운드 테이블'에 참여한다.세미나는 현직 상·하원 의원들이 직접 주재하며 안보, 기술(AI), 소상공인 지원, 금융 문해력 등 국가 경영의 핵심 과제들을 다룬다. 이 자리에서 이 목사는 기독교적 가치관이 공공 정책 수립과 국가 의사결정 과정에 미치는 긍정적인 영향력에 대해 제임스 랭크포드 상원의원, 에이프릴 맥클레인 델라니 하원의원 등과 깊이 있는 대화를 나눌 계획이다.또 미국 증권 시장 수장 격인 헤스터 피어스(Hester Peirce) SEC 위원장과 만나 경제적 불확실성 속에서 리더들이 지켜야 할 정직(Integrity)과 회복 탄력성(Resilience)에 대해 논의하며, 한미 양국 간 리더십 네트워크를 더 공고히 할 계획이다.