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사회 사회일반

경찰청, 성동서장 즉시 대기발령…관용차 사적 사용 의혹

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설소영 기자

승인 : 2026. 05. 21. 12:04

긴급출동용 관용 전기차 출퇴근 사용 의혹…본청 감찰 착수
차량 2부제·선거운동 기간 겹쳐 공직기강 해이 논란 확산
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경찰청./박성일 기자
서울 성동경찰서장이 긴급출동용 관용 전기차를 출퇴근에 사용했다는 의혹으로 즉시 대기발령 조치됐다. 경찰청은 본청 차원의 공식 감찰조사에 착수했다. 이 대통령도 신속한 감찰과 엄중 문책을 지시하면서 경찰 지휘부의 공직기강 문제가 도마 위에 올랐다.

21일 경찰청에 따르면 경찰청은 이날부로 권미예 성동경찰서장을 즉시 대기발령했다. 경찰청은 "감찰조사에 따라 확인되는 비위행위에 대해서는 엄정 조치할 예정"이라고 밝혔다.

권 서장은 공공기관 차량 2부제 시행 이후 지휘관 차량 대신 2부제 적용을 받지 않는 관용 전기차를 출퇴근에 사용했다는 의혹을 받고 있다. 해당 차량은 긴급 상황 발생 시 현장에 투입되는 긴급출동용 차량으로 알려졌다.

앞서 서울경찰청 감찰정보계는 전날과 이날 권 서장을 면담해 사실관계를 일부 확인하고, 관용 전기차 배차 기록 등을 확보한 것으로 전해졌다. 경찰청은 서울청의 기초 조사 내용을 토대로 본청 차원의 공식 감찰을 진행할 예정이다.

이재명 대통령도 관련 사안을 직접 언급했다. 이 대통령은 이날 성동경찰서장이 긴급출동 차량을 차량 2부제 예외 관용 전기차로 유용했다는 보도와 관련해 "신속한 감찰을 통해 엄중하게 문책하고 공직기강 해이 사례가 발생하지 않도록 철저히 조치해 달라"고 지시했다.

이번 의혹은 국가적 에너지 위기 상황에서 공공기관 차량 2부제가 시행되는 가운데 불거졌다. 여기에 지방선거 선거운동 기간까지 겹치면서 경찰 지휘부의 복무 기강 문제가 더욱 부각되는 모습이다.

경찰청은 전국 경찰에 차량부제 준수와 선거중립의무 유지 등을 포함한 '공직기강 확립 재강조' 지시도 내렸다. 선거 기간 경찰의 정치적 중립과 공직자 복무 기강을 재차 강조한 것이다.

전국경찰직장협의회도 강하게 반발했다. 직협은 이날 입장문을 내고 "긴급출동 차량은 국민의 생명과 안전을 위해 존재하는 공적 자산"이라며 "특히 '5분 대기 차량'은 위급 상황 발생 시 즉시 현장에 투입돼야 하는 핵심 장비로, 단 한 순간의 공백도 용납돼서는 안 된다"고 강조했다.
설소영 기자

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