닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 자동차

벤츠코리아, ‘딜러 어워드’ 개최…31개 부문 시상

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260521010006281

글자크기

닫기

김소영 기자

승인 : 2026. 05. 21. 12:19

성과 ·만족도 잡은 딜러사 및 임직원 대상
메르세데스-벤츠
메르세데스-벤츠 코리아 임직원들이 지난 20일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 '2025 딜러 어워드(2025 Dealer Awards)'에 참석한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /메르세데스-벤츠
메르세데스 -벤츠 코리아가 '2025 딜러 어워드(2025 Dealer Awards)'를 개최해 성과와 고객 만족에 기여한 공식딜러사와 임직원에 대한 시상을 진행했다고 21일 밝혔다.

이번 딜러 어워드는 전국 260여명의 직원이 참석해 △올해의 딜러사 △올해의 딜러십 △올해의 고객만족도 전시장과 서비스센터 등 31개 부문에서 시상했다.

올해의 딜러사는 판매 실적, 고객만족도, 서비스 품질 등 다방면에서 우수한 성과를 일궈낸 '모터원'이 수상했다. 또 전시장과 서비스센터의 운영 성과를 통합해 평가하는 올해의 딜러십 부문에는 '스타자동차 금정 딜러십'이 뽑혔다.

또 전시장 부문에서는 '한성모터스 부산 북구 전시장' 높은 점수를 받았으며, 서비스센터에는 'KCC오토 영등포 서비스 센터'가 선정됐다.

이 밖에도 △올해의 영업사원 △올해의 테크니션 팀 △올해의 인증중고차 영업사원 등 다양한 부문에서 총 48명의 임직원과 41개 팀이 수상의 영예를 안았다.

마티아스 바이틀 대표이사는 "최고의 서비스를 제공하기 위해 헌신해준 모든 파트너사 임직원 여러분의 열정과 노고에 감사드린다"며 "새로운 차량 판매 방식 도입 후에도 11개 공식 파트너사와 긴밀히 협력해 고객 만족을 최우선 가치로 삼겠다"고 말했다.

한편 벤츠코리아는 11개의 공식 파트너사와 전국 65개 전시장, 73개 서비스센터, 24개 인증 중고차 전시장을 보유하고 있다.
김소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“브랜드인 줄 알았는데 사입품” 에이블리 덮친 中제품 라벨갈이 의혹

[마켓파워] 롯데, ‘1.6조 딜’ 무산에도 믿을건 화학·유통

日여성 결혼상대 된 ‘韓남성’…‘욘사마’ 22년, 가족관도 흔든다

[칼럼] 근무하고 싶은 매력적인 육군을 향한 변화와 도전

이란, 미 새 제안 검토 속 “동결자산 해제·봉쇄 중단 먼저”…파키스탄, 종전 협상 중재 지속

[기자의눈] 공익 내세운 위험의 전가…양산 법기리 위협하는 ‘허가된 재난’

[마켓파워] 승계이슈로 번진 휴온스 자회사 합병…‘극과 극’ 오간 주가

지금 뜨는 뉴스

좋아하는 듯 아닌 듯…헷갈리는 관계라면 꼭 보세요

말귀 알아듣는 그랜저…포티투닷, ‘글레오 AI’ 기술 공개

요즘 서울에서 야경이 가장 아름다운 곳은 ‘여기’

“30분 춤추면 EDM 틀어드림” 어느 미술관의 황당 안내문

네이버 비번 털어가는 ‘과태료 공문’...방미통위 사칭 메일 주의보