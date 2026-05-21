[포토] 2026년 서울시 청소년 정책포럼 개최

21일 서울 종로구 서울역사박물관에서 열린 2026년 서울시 청소년 정책포럼에서 황여정 한국청소년정책연구원 선임연구원이 ‘위기청소년 현황과 정책 개선 방향’을 주제로 발표를 하고 있다. /정재훈 기자