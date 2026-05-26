커피빈코리아, 천도복숭아 여름 신메뉴 ‘블랙다이몬’ 시그니처 시리즈 공개

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/커피빈 코리아

글로벌 커피 브랜드 커피빈코리아가 천도복숭아를 활용한 시즌 음료와 대표 여름 음료 ‘블랙다이몬’ 시리즈를 오는 27일 출시하며 여름 시즌 공략에 나선다.

이번 시즌 메뉴는 ‘TURN YOUR SUMMER MOOD ON’을 콘셉트로 기획됐다. 제철 과일인 천도복숭아를 활용한 신메뉴와 함께 커피빈의 여름 시그니처 음료인 블랙다이몬 시리즈를 새롭게 선보인다.

먼저 천도복숭아 시즌 음료는 2종이다. ‘천도복숭아 콜드브루 라떼’는 천도복숭아 과육과 우유, 콜드브루를 조합해 달콤하면서도 은은한 커피 풍미를 살렸다. ‘천도복숭아 요거트 아이스블렌디드’는 천도복숭아 과육과 생요거트를 블렌딩해 상큼하고 청량한 맛을 강조했다.

커피빈 대표 여름 음료인 ‘블랙다이몬’ 시리즈도 함께 출시된다. 블랙다이몬은 에스프레소를 얼린 큐브 형태의 얼음을 활용한 메뉴로, 시간이 지날수록 더욱 진한 커피 풍미를 느낄 수 있는 것이 특징이다.

올해는 △블랙다이몬 아메리카노 △블랙다이몬 카페라떼 △블랙다이몬 카페수아 △바닐라빈 오트 블랙다이몬 등 기존 인기 메뉴 4종과 함께 시즌 한정 신메뉴 ‘핑크 솔트 블랙다이몬’도 새롭게 선보인다.

‘핑크 솔트 블랙다이몬’은 블랙다이몬 아메리카노 위에 우유 생크림과 히말라야 핑크 솔트를 더한 슈페너 스타일 음료다. 달콤짭짤한 풍미와 진한 커피 맛이 어우러져 색다른 맛을 제공한다.

커피빈코리아 관계자는 “대표 여름 시그니처 음료인 블랙다이몬 시리즈와 함께 다양한 시즌 메뉴를 준비했다”며 “천도복숭아 음료와 신메뉴를 통해 고객들이 시원한 여름을 즐기길 바란다”고 말했다.