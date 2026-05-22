한솥도시락, ‘한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상’ 15년 연속 선정

친환경 활동·사회공헌 실천으로 소비자 신뢰 이어가

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국내 도시락 프랜차이즈 한솥도시락이 ‘2026 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상’ 프랜차이즈 부문에서 15년 연속 대상을 수상했다고 21일 밝혔다.

‘한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상’은 산업통상자원부 후원으로 진행되는 시상이다. 소비자 신뢰도와 호감도, 인지도 등 브랜드 경쟁력과 경영 역량을 종합 평가해 분야별 우수 브랜드를 선정한다. 수상 기업은 소비자 설문조사와 외부 전문가 심사를 거쳐 결정된다.

한솥도시락은 오랜 기간 소비자 신뢰를 기반으로 브랜드 가치를 높여온 점을 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다. 특히 친환경 활동과 사회공헌 프로그램을 지속적으로 운영해온 점이 긍정적인 평가를 받은 것으로 알려졌다.

한솥도시락은 ‘양심·배려·정직’을 핵심 가치로 내세우며 ESG 경영을 이어오고 있다. 대표적인 친환경 활동으로는 무세미 사용 확대와 친환경 유니폼 도입이 있다. 회사 측에 따르면 건식 세척 방식의 무세미를 활용해 연간 약 3만 톤의 물 사용량 절감 효과를 거두고 있으며, 폐페트병을 재활용한 소재의 유니폼도 도입해 자원 순환에 동참하고 있다.

사회공헌 활동도 꾸준히 이어가고 있다. 한솥도시락은 어린이날마다 아동복지시설 ‘혜심원’에 도시락을 후원하는 활동을 14년째 진행 중이다. 또한 장애인의 날 기념 행사인 ‘눈부신 복지세상 그리기’에도 8년 연속 참여하며 도시락 지원 활동을 이어왔다.

이 같은 ESG 경영 성과는 외부 평가로도 이어졌다. 한솥도시락은 지난 4월 UN SDGs 협회가 발표한 ‘2026 글로벌 지속가능 기업·브랜드 및 리더 100’에서 ‘글로벌 지속가능 브랜드 40’에 7년 연속 뽑혔다.

한솥도시락 관계자는 “15년 연속 수상은 고객들의 꾸준한 관심과 신뢰 덕분”이라며 “앞으로도 맛과 사회적 가치를 모두 만족시키는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 말했다.