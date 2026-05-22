조이크, 하동 말차 버블 세럼 선봬

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스킨케어 브랜드 조이크(JOYIQ)가 공식 런칭했다고 22일 밝혔다.

브랜드명 ‘조이크(JOYIQ)’는 시각적 즐거움을 의미하는 ‘JOY’와 고효능 성분을 뜻하는 ‘IQ’를 결합한 이름이다. 브랜드 측은 독특한 제형을 단순한 재미 요소에 그치지 않고, 피부 흡수를 돕는 기능적 장치로 설계한 것이 특징이라고 설명했다.

조이크는 이번 공식 런칭을 계기로 자사 온라인몰 중심의 유통 구조를 넘어 소비자 접점을 확대하는 마케팅 전략에 나설 계획이다. 올해 상반기 내 국내 주요 헬스앤뷰티(H&B) 스토어와 대형 온라인 편집숍 입점을 추진하고 있으며, 브랜드 아이덴티티를 체험할 수 있는 오프라인 팝업스토어 운영도 검토하고 있다.

제품에는 티백처럼 원물을 우려내는 방식의 ‘인퓨징 용기’를 적용했다. 하동 말차 원물을 그대로 담아내면서도 110수 마이크로 메쉬 필터를 장착해 원물 찌꺼기는 걸러내고, 영양 성분이 담긴 내용물만 버블 형태로 펌핑되도록 설계했다는 설명이다. 이를 통해 위생성과 사용 편의성을 높였다고 브랜드 측은 전했다.

조이크는 브랜드 공식 런칭을 기념해 프로모션도 진행한다. 공식몰 방문 고객을 대상으로 신제품을 포함한 전 제품을 최대 30% 할인된 가격에 선보일 예정이다.