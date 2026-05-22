포스코인터내셔널, 美 희토류·영구자석 통합 생산단지 구축 추진

美 리엘리먼트와 2억달러 공동 투자, 연 6000톤 분리정제 공장 신설

동남아 원료부터 미국 영구자석 생산까지 공급망 일원화 추진

美 핵심광물 공급망 재편 대응…2028년 양산 목표

사진2. 협약식 단체사진 0 (왼쪽부터) 마이크 코프 미국 에너지부 장관 선임고문, 마크 젠슨 리엘리먼트 CEO, 이계인 포스코인터내셔널 사장, 박찬기 주미대사관 상무관이 협약식을 마친 후 기념사진을 촬영하고 있다./포스코인터내셔널

포스코인터내셔널이 미국 내 희토류 분리정제 및 영구자석 통합 생산 사업에 본격 진출한다. 미국 현지 생산 거점을 구축해 중국 중심 희토류 공급망 재편에 대응하고 북미 핵심광물 시장 선점에 나서는 전략이다.22일 포스코인터내셔널은 미국 리엘리먼트와 미국 희토류 분리정제 생산 합작법인 설립 추진을 위한 협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식은 미국 워싱턴 D.C.에서 열렸으며 이계인 포스코인터내셔널 사장과 마크 젠슨 리엘리먼트 CEO를 비롯해 미국 국무부·상무부·에너지부 관계자와 주미한국대사관 관계자 등이 참석했다.희토류는 전기차 모터와 로봇, 인공지능 데이터센터 등에 사용되는 핵심 소재다. 특히 디스프로슘과 테르븀 같은 중희토류는 고성능 영구자석 제조에 필수적인 자원으로 꼽힌다. 현재 글로벌 희토류 공급망은 특정 국가 의존도가 높은 구조다. 이에 미국 정부는 국가 안보 차원에서 핵심광물 공급망 협의체와 전략 핵심광물 비축 프로그램 등을 통해 자국 내 공급망 구축을 추진하고 있다. 이러한 가운데 양사는 총 2억달러를 공동 투자해 미국 내 연 6000톤 규모 희토류 분리정제 공장을 구축하고 향후 영구자석까지 생산하는 통합 생산단지를 조성할 계획이다.포스코인터내셔널은 합작법인 경영을 주도하고 리엘리먼트는 희토류 분리정제 핵심 기술을 제공한다. 전체 투자금 가운데 1억달러는 공장과 설비 구축, 초기 운영자금에 우선 투입된다. 나머지 1억달러는 향후 시장 수요 확대에 맞춘 증설 자금으로 활용될 예정이다. 합작법인은 네오디뮴·프라세오디뮴 산화물과 디스프로슘·테르븀 산화물 등을 생산한다. 우선 연 3000톤 생산 체제를 구축한 뒤 2단계 증설을 통해 연 6000톤 규모까지 확대한다는 목표다. 2027년 4분기 시범 생산을 거쳐 2028년 양산에 돌입할 예정이다.포스코인터내셔널은 이번 투자를 발판으로 원료 조달부터 분리정제, 영구자석, 전기차 구동모터코어 생산까지 이어지는 통합 밸류체인 구축에 속도를 낼 계획이다. 원료 확보를 위해 동남아 광산 투자를 추진하는 한편 리엘리먼트와 공동 원료 TF를 운영해 광산 자원과 재활용 자원을 아우르는 공급망 확대도 검토 중이다.이계인 포스코인터내셔널 사장은 "이번 합작은 단순 정제 공장 설립을 넘어 미국 내 핵심광물 가치사슬 구축의 출발점"이라며 "양사의 글로벌 공급망 역량과 분리정제 기술을 결합해 시너지를 창출할 것"이라고 말했다.