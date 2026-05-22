조선시대 학풍 담은 상주 도곡서당, 경북 문화유산자료 됐다

상주 목사 신잠이 세운 18개 서당 중 하나

조선 후기 향촌 사회사 연구 가치 인정

상주시 0 도곡서당/상주시

경북 상주시의 비지정문화유산 보존 노력이 성과를 내고 있다. 상주시는 '상주 도곡서당(尙州 道谷書堂)'이 경상북도 문화유산자료로 지정됐다고 22일 밝혔다.도곡서당은 조선시대 문신인 영천자 신잠(1491~1554)이 상주목사로 재임하던 1552년부터 1554년 사이 영남지역 학문 진흥과 유학 인재 양성을 위해 세운 18개 서당 가운데 하나다. 당시 건립된 서당 대부분은 임진왜란을 거치며 소실됐으나, 도곡서당은 지역 사회를 중심으로 명맥을 이어오며 현재까지 남아 있는 8개 서당 중 하나로 전해지고 있다.특히 도곡서당은 조선 전기 진사시 장원 출신인 후계 김범(1512~1566) 선생이 후학을 양성하던 학당 자리에 신잠 목사가 부임하며 서당으로 정립됐다. 임진왜란 때 소실되어 터만 남았다가, 1697년(숙종 23) 이익달의 주관으로 창건 당시 위치에 중창된 이후 지금까지 위치 이동 없이 장소성과 역사적 맥락을 유지해 오고 있다.또 도곡서당에는 1697년 중창 이후부터 현재까지 약 300여 년 동안 서당의 운영 상황과 재정 현황 등을 기록한 '도곡서당안(道谷書堂案)' 등 14종의 고문서가 고스란히 전해지고 있어 조선 후기 서당 운영과 향촌 사회사 연구에 중요한 자료로 평가된다. 일제강점기인 1938년 작성된 당안에는 석주 이상룡 선생과 함께 만주 서간도로 이주해 신흥무관학교 등에서 활동한 강호석·강원석 형제 등 지역 독립운동가들의 행적도 기록되어 있어, 도곡서당이 전통시대 교육 공간을 넘어 근현대 지역사와 민족운동의 흐름까지 담고 있음을 보여준다.그동안 상주시는 학계 전문가와 합동으로 실측조사, 건축재료 분석, 관련 고문서 수집 등을 실시하여 도곡서당의 뛰어난 역사적·예술적·학술적 가치를 입증해 왔다. 시는 이번 문화유산자료 지정을 계기로 향후 △정기 안전 진단 △국가유산 안내판 설치 △보수 공사비 지원 △서당의 특성을 살린 전통 체험 및 교육 프로그램 운영 등을 순차적으로 추진해 나갈 예정이다.강영석 시장은 "상주 도곡서당은 예부터 우리 시가 인재 양성과 흥학을 위해 노력해 온 과정을 증명하는 소중한 자산"이라며 "앞으로 시민들이 직접 체험하고 배우는 열린 국가유산으로 체계적으로 관리해 나가겠다"고 밝혔다.