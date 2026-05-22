HD건설기계, 우크라 재건 보폭 넓힌다…미콜라이우州와 MOU

비탈리 킴 주지사, HD현대 GRC 방문

"건설기계·에너지 역량 활용"

[사진] HD건설기계가 판교 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 우크라이나 미콜라이우 주정부와 ‘우크라이나 재건 사업 협력을 위한 업무협약’을 체결했다. 0 조영철 HD현대 부회장(가운데)과 문재영 HD건설기계 사장(왼쪽),비탈리 킴(Vitaliy Kim) 미콜라이우 주지사가 지난 21일 판교 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 '우크라이나 재건 사업 협력을 위한 업무협약'을 체결하고 기념사진을 찍고 있다./HD현대

HD현대가 우크라이나 재건 사업 협력을 장비 지원에서 인프라 복구 전반으로 넓힌다. 전후 복구 수요가 커지는 가운데 건설기계 공급은 물론 정비 서비스, 인력 양성, 금융 지원, 에너지 인프라 복구까지 포괄하는 중장기 협력 체계를 구축한다는 구상이다.22일 HD건설기계는 지난 21일 경기 성남시 판교 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 우크라이나 미콜라이우 주정부와 '우크라이나 재건 사업 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 비탈리 킴 미콜라이우 주지사와 조영철 HD현대 부회장, 문재영 HD건설기계 사장 등 양측 주요 관계자들이 참석했다.이번 협약은 HD건설기계가 2023년 미콜라이우 주정부와 맺은 건설장비 기증 및 교육 중심의 협력을 한 단계 확대한 것이다. 양측은 기존 협력 관계를 이어가는 동시에 장비 공급, 현지 트레이닝센터 구축, 서비스·정비 지원, 금융 지원 체계 마련, 에너지 인프라 복구 등으로 협력 범위를 넓히기로 했다.HD건설기계는 전쟁 이후 우크라이나 정부 및 현지 관계자들과 재건 협력을 지속해왔다. 지난 2023년 쉬쿠라코프 바실리 우크라이나 인프라부 제1차관이 HD건설기계 울산캠퍼스를 방문한 것을 계기로 재건 협력 논의를 이어갔으며, 같은 해 미콜라이우 주정부에 굴착기와 지게차 등 주요 장비 5대를 기증했다. 해당 장비들은 현재까지 긴급 복구와 인프라 회복 작업에 활용되고 있다.HD현대는 앞으로 건설기계와 에너지 분야 역량을 결합한 그룹 차원의 통합 재건 협력 모델도 추진할 계획이다. 건설장비 공급에 그치지 않고 현지 인프라 복구와 에너지 안정화까지 지원하는 방식으로 재건 사업 참여 기반을 다진다는 방침이다.조영철 HD현대 부회장은 "단순한 장비 공급을 넘어 우크라이나의 재건에 실질적으로 기여할 수 있는 협력 체계를 구축해 나가겠다"며 "건설기계와 에너지 분야 역량을 활용해 현지 인프라 복구와 안정화 지원에도 적극 나서겠다"고 밝혔다.