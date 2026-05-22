닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 자동차

현대케피코, 차세대 충전 신기술 개발·상용화 나서

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260522010006603

글자크기

닫기

김소영 기자

승인 : 2026. 05. 22. 09:34

충북 E-pit 충전소
충북 E-pit 충전소./현대케피코
현대케피코가 전기차 기술의 고도화 흐름에 맞춰 보안·충전 속도·양방향 전력 기술을 아우르는 차세대 충전 신기술 개발에 속도를 내고 있다.

21일 현대케피코는 현대차와 협업해 신차 개발 단계부터 충전 기술 개발에 참여하고 있다고 22일 밝혔다.

먼저 충전 진입 시간을 대폭 감소하는 기술을 확보해 사용자 충전 체감을 개선할 예정이다. 기존 충전은 커넥터 연결 이후 차량과 충전기 간 인증과 통신 과정에 평균 25~50초 소요됐다. 이에 차량·충전기 간 인증·통신 구조를 최적화하고 충전 시작까지의 소요 시간을 수 초 이내로 대폭 단축했다.

또 PKI(공개키 암호 기반) 인증 방식을 적용해 플러그앤차지(PnC) 기술을 구축했다. PnC는 별도의 회원 인증이나 카드 태깅, 애플리케이션 실행없이 차량과 충전기를 연결하는 것만으로 즉시 충전이 가능하다.

보안 측면에서도 신뢰성을 높였다. 충전기에 TPM(신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈)과 HSM(하드웨어 보안 모듈) 기반 모듈을 적용해 인증서를 안전하게 관리해 국내 유일하게 EV-Q 품질 인증을 획득했다.

이외에도 전기차 충전기를 단순한 전력 공급 장치를 넘어 미래 에너지 인프라의 핵심 요소로 보고 V2X(차량·사물 간 통신) 기술 적용 범위 확대를 검토하고 있다.

현대케피코 관계자는 "보안, 충전 속도, 양방향 전력 기술을 중심으로 차량·충전기·전력망을 아우르는 통합 충전 기술 경쟁력을 강화하고 있다"며 "앞으로도 차세대 충전 기술의 선행 개발과 상용화를 이어가겠다"고 말했다.
김소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기