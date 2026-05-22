구자균 LS일렉트릭 회장 “빅테크 기준 넘어 압도해야”…청주사업장 현장경영

북미 데이터센터 핵심 생산거점 점검…배전반·고압차단기 라인 직접 방문

"하이엔드 품질·납기 경쟁력 필수"…스마트 제조 기반 초격차 주문

AI 전력 슈퍼사이클 대응…북미 전력 인프라 시장 공략 강화

구자균 LS일렉트릭 회장이 청주사업장을 방문해 배전반 제품을 직접 살펴 보는 모습 0 구자균 LS일렉트릭 회장이 청주사업장을 방문해 배전반 제품을 직접 살펴 보고 있다./LS일렉트릭

구자균 LS일렉트릭 회장이 북미 데이터센터용 전력기기 핵심 생산 거점인 청주사업장을 찾아 "빅테크 고객 기준을 넘어 압도적인 품질 경쟁력을 확보해야 한다"며 글로벌 전력 인프라 시장 주도권 확보를 주문했다. LS일렉트릭은 이번 현장경영을 계기로 북미 시장 확대에 대응한 생산라인 증설과 기술 고도화 투자에 속도를 낼 계획이다.22일 LS일렉트릭에 따르면 구 회장은 최근 LS일렉트릭 청주사업장을 방문해 배전반 생산라인과 스마트공장, 고압차단기 생산라인 등을 직접 점검했다. 이번 현장 방문은 최근 북미 하이퍼스케일 데이터센터 시장 확대에 대응해 생산 역량과 품질 경쟁력을 점검하기 위한 차원이다.구 회장은 현장에서 "미국 중심 데이터센터 시장은 직류(DC) 배전 등 차세대 전력망 분야에서 한 치의 오차도 허용하지 않는다"며 "최고 수준의 하이엔드 품질과 완벽한 납기 대응 역량이 필수"라고 말했다.이어 "고객 기준을 맞추는 데 그쳐서는 안 된다"며 "스마트 제조 역량을 기반으로 글로벌 파트너를 압도할 수준의 경쟁력을 확보해야 한다"고 강조했다.업계에서는 AI 데이터센터 확대에 따라 전력 인프라 시장이 본격적인 '전력 슈퍼사이클' 국면에 진입했다고 보고 있다. 데이터센터는 막대한 전력을 24시간 안정적으로 공급해야 하는 만큼 고압 배전기기와 차단기 등 하이엔드 전력 솔루션 수요가 빠르게 늘고 있다.구 회장은 선제 투자와 기술 혁신 필요성도 함께 언급했다. 그는 "글로벌 전력 시장은 거대한 전환기를 맞고 있다"며 "현실에 안주하면 도태될 수밖에 없는 만큼 한계를 돌파하는 과감한 혁신이 필요하다"고 말했다.이어 "이를 뒷받침할 선제 투자도 아끼지 않겠다"며 "압도적 기술 혁신으로 글로벌 전력 생태계 변화를 주도하겠다"고 덧붙였다.