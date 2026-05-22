호반건설, 김포 풍무역세권서 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’ 아파트 분양

6월 1일부터 특별공급…1000여 가구 대단지

경기 김포시 풍무역세권 호반써밋 풍무II 조감도 0 경기 김포시 풍무역세권에 들어서는 '호반써밋 풍무 Ⅱ' 아파트 조감도./호반건설

호반건설이 경기 김포시 사우동 일대에서 새 아파트를 선보인다.호반건설은 김포시 '호반써밋 풍무Ⅱ' 아파트 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 22일 밝혔다.이 단지는 아파트와 발코니형 오피스텔이 함께 들어서는 복합 주거단지로 조성된다.아파트는 지하 3층~지상 38층, 5개동, 총 961가구 규모로 지어진다. 오피스텔은 지하 2층~지상 26층, 1개동, 98실로 조성된다.아파트는 전용면적별로 △59㎡A 113가구 △84㎡A 260가구 △84㎡B 147가구 △84㎡C 257가구 △113㎡A 180가구 △182㎡A 2가구 △182㎡B 1가구 △182㎡C 1가구 등으로 구성된다.오피스텔은 전용 84㎡ 단일 평형으로 공급된다.청약 일정은 아파트 기준 다음 달 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 4일 2순위 접수 순으로 진행된다. 오피스텔 청약은 1일부터 4일까지 이뤄진다.아파트와 오피스텔 모두 10일 당첨자를 발표한다. 정당계약은 22일부터 25일까지 4일 동안 이뤄진다. 평균 분양가는 3.3㎡당 약 1963만원 수준이며, 입주는 2030년 1월 예정이다.이 단지는 인근 기존 호반써밋 단지들과 함께 총 2675가구 규모 브랜드타운을 형성하는 핵심 축으로 꼽힌다. 대단지 브랜드 주거벨트가 구축되면서 향후 지역 내 상징성도 강화될 것으로 전망된다.교통 환경도 눈길을 끈다. 김포골드라인 풍무역이 도보권에 위치한 초역세권 단지다. 여기에 서울지하철 5호선 김포 연장사업이 예비타당성조사를 통과하면서 향후 더블역세권 입지도 기대된다.생활 인프라도 갖췄다. 단지 주변에는 김포 메디컬캠퍼스 조성이 추진되고 있으며 학교 신설 계획도 예정돼 있다. 대형마트와 상업시설 등 생활 편의시설도 인접해 있어 주거 편의성이 높다는 평가다.상품 설계는 실수요자 선호도가 높은 4베이 판상형 중심으로 구성됐다. 발코니 확장 시 공간 활용성을 높일 수 있도록 설계했으며, 오피스텔 역시 주거 기능 강화에 초점을 맞췄다.커뮤니티 시설로는 골프연습장과 피트니스센터를 비롯해 시네마 멀티룸, 실내놀이터, 스마트플레이존, 원격 건강관리 서비스 등이 마련될 예정이다.호반건설 관계자는 "'호반써밋 풍무Ⅱ'는 풍무역 초역세권 입지와 지역 최고층 랜드마크 상징성을 동시에 갖춘 단지"라며 "5호선 연장과 메디컬캠퍼스 조성 등 개발 호재가 이어지고 있는 만큼 풍무권역의 주거 가치를 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.