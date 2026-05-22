현대건설-현대카드, ‘압구정 현대’ 입주민 전용 신용카드 만든다

글로벌 하이엔드 주거 단지 트렌드 반영

입주민 일상 안에서 문화·금융·커뮤니티 연결

현대건설-현대카드 CI 0 현대건설-현대카드 CI./양사

현대건설이 현대카드와 협업해 압구정3구역 상업시설에 문화 중심 복합공간인 '문화 디스트릭트'를 조성한다. 단순 주거 공간을 넘어 문화와 커뮤니티, 라이프스타일이 결합된 하이엔드 주거 단지를 구현하겠다는 구상이다.현대건설은 압구정 현대 일대를 차별화된 문화 인프라를 갖춘 공간으로 발전시키기 위해 현대카드와 전략적 협업에 나선다고 22일밝혔다.양사는 단지 내 상업시설을 중심으로 다양한 문화 콘텐츠와 프리미엄 서비스를 도입해 입주민 경험을 강화할 계획이다.최근 글로벌 고급 주거단지에서는 문화시설이 단순 편의시설을 넘어 단지의 정체성과 가치를 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다. 일본 도쿄의 아자부다이 힐스는 디지털 아트 뮤지엄과 갤러리 등을 연계한 문화 공간으로 주목받고 있으며, 미국 뉴욕 허드슨 야드는 공연·전시 공간인 '더 셰드(The Shed)'를 중심으로 지역 문화 거점 역할을 하고 있다.현대건설 역시 압구정3구역 내 상업시설에 전용 문화 공간을 마련해 입주민 일상 속에서 문화와 금융, 커뮤니티 기능이 자연스럽게 연결되는 환경을 조성한다는 방침이다.현대카드는 그동안 축적해온 문화 플랫폼 운영 경험을 접목할 예정이다. 현대카드는 북촌 디자인 라이브러리를 시작으로 한남동 뮤직 라이브러리, 바이닐앤플라스틱, 언더스테이지 등 다양한 문화 공간을 운영해 왔다. 단순 회원 전용 공간을 넘어 누구나 이용 가능한 전시·문화 플랫폼으로 발전시키며 지역 활성화에도 기여해 왔다는 평가를 받는다.최근에는 압구정 일대에서 쿠킹 라이브러리와 프리미엄 골프 공간 '아이언 앤 우드', 뉴욕현대미술관(MoMA) 디자인 스토어, 브랜디 바 '레드11' 등을 선보이며 고급 라이프스타일 콘텐츠를 확대하고 있다.양사는 압구정 현대 입주민만을 위한 전용 프리미엄 카드 상품도 별도로 선보일 예정이다. 입주민 라이프스타일에 맞춘 맞춤형 혜택과 함께 문화 프로그램, 커뮤니티 시설, 상업시설, 프리미엄 컨시어지 서비스 등을 연계한 주거 특화 서비스가 제공될 전망이다.현대건설 관계자는 "이번 협업은 단순한 공간 조성을 넘어 입주민의 일상과 문화 경험까지 함께 설계하려는 시도"라며 "향후 디에이치(THE-H) 브랜드 단지를 포함한 주요 사업지로 협력 모델을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.