“15만원의 힘”…장수·순창 기본소득에 주민 유입 증가

장수·순창 인구 합산 1541명 증가…귀농·귀촌 유인책 효과 '톡톡'

지급액 259억 중 63%(165억) 실생활 밀착형 '생계형 지출' 주도

진짜 0 진안 장수 기본소득영향 설문조사 통계표.

전북특별자치도와 장수군·순창군이 공동 추진 중인 '농어촌 기본소득 시범사업'이 시행 4개월 만에 인구 유입과 지역 상권 활성화 등 가시적인 효과를 내고 있는 것으로 나타났다.22일 전북자치도에 따르면 시범사업 시행 전 2200개였던 가맹점은 올해 4월 말 기준 2635개로 435개 증가했다. 읍 지역에는 200개가 새로 등록됐고, 상대적으로 상권이 취약했던 면 지역에서도 음식점과 생활서비스업, 일반소매업 등을 중심으로 235개가 새롭게 문을 열었다.인구 변화도 뚜렷하다. 같은 기간 장수군 672명, 순창군 869명 등 두 지역에서 합산 1541명이 새롭게 유입됐다. 매월 실거주 주민에게 지역화폐로 15만원을 지급하는 정책이 귀농·귀촌을 끌어당기는 실질적인 유인책으로 작용하고 있다는 분석이다.농어촌 기본소득은 4월 말까지 총 2만 5917명에게 259억원이 지급됐으며, 이 중 63%인 165억원이 지역 내에서 소비됐다. 업종별로는 음식점업(22%), 마트·식료품(14%), 주유소(10%) 순으로 생계형 소비가 주를 이뤘다.주민·가맹점주 1222명이 참여한 1분기 설문조사에서도 긍정적인 반응이 뒤따랐다. 기본소득이 거주 여건·사회서비스·사람 관계에 긍정적인 영향을 미쳤다는 주민이 65% 이상이었으며, 67%는 "동일한 서비스가 제공된다면 소비처를 읍에서 면으로 옮길 의향이 있다"고 답해 면 상권 회복 가능성을 내비쳤다.가맹점주들의 반응도 고무적이다. 전체 결제 중 기본소득 결제 비중은 28%에 달했고, 응답 가맹점의 51%가 "경영에 실질적인 도움이 됐다"고 밝혔다. "기본소득 도입 이후 새로운 고객이 늘었다"는 응답도 50%에 이르렀다. 특히 면 지역 가맹점의 기본소득 결제 비중(31%)이 읍 지역(21%)보다 높아 소외지역 상권 활성화 효과가 뚜렷했다.김종훈 전북자치도 경제부지사는 "농어촌 기본소득이 단순한 소득 지원을 넘어 인구 유입과 지역경제 활성화로 이어지고 있다"며 "주민 의견과 현장 상황을 지속적으로 반영해 정책을 보완해 나가겠다"고 말했다