SOOP, ‘Road to UMB 시즌4’ 개최…비시드 선수 국제무대 도전 지원

31일 서울 RS빌리어즈서 개최…선착순 64명 모집

우승자 2명에게 UMB 3쿠션 월드컵 항공·숙박 비용 지원

[SOOP 보도자료] SOOP, ‘Road to UMB 시즌4’ 개최…비시드권 선수 국제무대 도전 지원_20260522 0 SOOP, 'Road to UMB 시즌4' 개최./SOOP

SOOP이 대한당구연맹 소속 비시드권 선수들의 국제무대 진출 지원에 나선다.22일 SOOP은 오는 31일 서울 강남구 RS빌리어즈에서 'Road to UMB 시즌4'를 개최한다고 밝혔다. 이번 대회는 비시드권 선수들에게 국제대회 출전 기회를 제공하기 위한 프로젝트다. 최종 우승자 2명에게는 UMB 3쿠션 월드컵 출전에 필요한 항공과 숙박 등 제반 비용이 지원된다.참가 신청은 22일부터 24일까지 SOOP 'billiards1' 방송국을 통해 진행된다. 모집 인원은 선착순 64명이다. 선발전은 31일 오전 9시부터 단판 토너먼트 방식으로 열린다. 64강부터 8강까지는 35점 경기, 4강과 결승은 40점 개인전으로 진행된다.UMB 3쿠션 월드컵은 세계 랭킹 상위권 선수 중심으로 시드권이 부여되는 구조다. SOOP은 이러한 장벽을 낮추기 위해 지난 2024년부터 'Road to UMB' 프로젝트를 운영하고 있다.앞선 시즌 참가자들의 국제무대 성과도 이어지고 있다. 시즌1 우승자인 알레시오 다가타(이탈리아)는 2025 보고타 월드컵 PQ라운드에서 포르투갈·코스타리카 선수를 연이어 꺾었고 시즌3 우승자인 박수영은 현재 진행 중인 호치민 3쿠션 월드컵 본선 32강에 진출했다.