국힘 김학홍 문경시장 후보 출정식 대성황…중앙무대 거물들 ‘전폭 지원’

주진우 의원 "중앙무대서 검증된 깨끗한 인물”

나경원 의원 “경주 APEC 기적 일궈낸 최고 행정전문가”

46 0 임이자 국민의힘 의원(뒷줄)이 21일 흥덕동 회전로터리에서 열린 문경시장 선거 출정식에서 김학홍 후보(앞줄 가운데) 지지 연설을 하고 있다. /장성훈 기자

김학홍 국민의힘 문경시장 후보가 공식 선거운동 첫날부터 중앙정치권 거물급 인사들의 든든한 지원사격 속에 압도적인 세를 과시하며 본격적인 표심잡기에 나섰다.21일 오후 7시부터 개최된 대규모 출정식은 시작 전부터 수많은 지지자들과 시민들로 인산인해를 이룬 가운데 신나는 선거 로고송과 함께 삼삼오오 모인 시민들이 담소를 나누는 축제 분위기를 연출했다.특히 중앙정치권의 거물급 인사들이 대거 참여한 찬조연설이 이어지면서 현장의 열기는 최고조에 달했다. 먼저 연단에 오른 주진우 의원은 찬조연설을 통해 김 후보가 문경 발전을 이끌 적임자임을 거듭 강조했다.김 후보의 유세 현장 찬조 연설에 올라, 문경시민과 당원 동지들의 뜨거운 성원에 놀라움을 표하며 김 후보가 문경 발전을 이끌 적임자임을 거듭 강조했다. 이어 "문경이 진정한 보수(지역)인지 가슴 깊이 실감했다"며 "이렇게 많은 지지자들이 모여 한마음으로 결집해 주실 줄은 몰랐다"고 현장의 뜨거운 열기에 찬사를 보냈다.지역구 국회의원인 임이자 의원은 원팀론을 통한 속도감 있는 지역 발전을 강력히 주장했다. 임 의원은 "문경의 획기적인 도약과 숙원사업 해결을 위해서는 예산과 정책을 신속하게 집행할 수 있는 강력한 추진력이 필요하다"며 "도지사, 국회의원, 시장, 도·시의원도 모두가 국민의힘으로 똘똘 뭉쳐 하나의 팀이 돼야만 문경 발전에 엄청난 속도감이 붙는다"고 역설했다.나경원 의원은 김 후보의 행정 역량을 치켜세우며 전폭적 지지를 호소했다. 나 의원은 "김 후보는 중앙정부와 경북도 행정부지사를 두루 거치며 탄탄한 인적 네트워크와 풍부한 행정 경험을 쌓은 인물"이라며 "경주 APEC 정상회의 성공개최라는 기적을 일궈낸 장본인이 바로 최고 정책전문가 김학홍"이라고 강조했다. 이어 "문경의 획기적 발전을 위해서는 중앙정부·경북도와 곧바로 소통할 수 있는 김 후보가 시장이 돼야 한다"고 목소리를 높였다.김 후보는 "경북도 행정부지사 재임 시절, 경주 APEC 정상회의 등 국제적인 무대를 활용해 문경의 자랑인 세계적 수준의 문경 도자기와 감홍사과, 오미자 등 지역 특산물을 전 세계에 알리기 위해 발로 뛰며 적극적인 홍보를 펼쳤다"고 강조했다.이어 "이처럼 일해 본 사람, 성과를 내 본 사람만이 문경의 경제를 살리고 농가소득을 획기적으로 높일 수 있다"며 "말만 앞서는 정치시장이 아니라 중앙과 도정을 모두 섭렵한 검증된 능력으로 확실한 변화를 만들어내겠다"고 약속했다.