닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

李 지지율 64%로 반등…취임 1년 기준 역대 두 번째

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260522010006647

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 05. 22. 11:02

이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-5423>
이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령의 국정 지지율이 하락세를 멈추고 64%로 반등했다. 취임 1년 무렵 역대 대통령 직무수행 긍정률과 비교해도 문재인 전 대통령에 이어 두 번째로 높은 수준을 기록했다.

22일 한국갤럽이 지난 12~14일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 실시해 공개한 대통령 직무수행 평가 결과, 이 대통령의 직무수행 긍정 평가는 64%로 집계됐다. 직전 조사 61%보다 3%포인트 올랐다.

이 대통령 국정 지지율은 지난달 4주차 조사에서 67%로 최고치를 기록한 뒤 두 차례 연속 하락했다. 직전 조사에서는 61%까지 내려갔지만, 이번 조사에서 다시 상승 전환했다.

부정 평가는 28%로 직전 조사와 같았다. 의견 유보는 8%였다.

지역별로는 전국 대부분 지역에서 긍정 평가가 부정 평가를 앞섰다. 보수 성향이 강한 대구·경북에서도 긍정 평가가 53%로 부정 평가 36%보다 높았다. 부산·울산·경남 역시 긍정 평가 59%, 부정 평가 29%로 나타났다.

긍정 평가 이유로는 경제·민생 분야 성과가 24%로 가장 많았다. 외교가 12%로 뒤를 이었고, 직무능력·유능함 7%, 서민정책·복지·소통 6% 등이 언급됐다. 경제·민생 대응이 지지율 반등의 주요 배경으로 작용한 셈이다.

부정 평가 이유로는 과도한 복지 확대와 민생지원금 지급이 13%로 가장 많이 꼽혔다. 경제·민생 문제와 고환율은 11%, 도덕성 논란 및 재판 회피 의혹은 10%, 외교는 9%였다. 같은 민생 이슈가 긍정 평가와 부정 평가에서 동시에 거론되며 정책 효과와 재정 논란이 함께 작용하는 모습이다.

취임 1년 무렵 전임 대통령들의 직무수행 긍정률과 비교하면 이 대통령은 역대 두 번째 수준이다. 전임 대통령들의 취임 1년 무렵 긍정률은 노태우 전 대통령 45%, 김영삼 전 대통령 55%, 김대중 전 대통령 60%, 노무현 전 대통령 25%, 이명박 전 대통령 34%, 박근혜 전 대통령 57%, 문재인 전 대통령 78%, 윤석열 전 대통령 35%였다.

이번 조사 기준으로 이 대통령의 64% 긍정률은 문재인 전 대통령 78%에 이어 두 번째로 높다. 김대중 전 대통령 60%, 박근혜 전 대통령 57%, 김영삼 전 대통령 55%보다도 높은 수준이다.

이번 조사는 무선전화 가상번호 무작위 추출을 활용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 12.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기