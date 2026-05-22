고려아연, 국내 비철금속업계 최초 DJBIC 아시아퍼시픽지수 편입

S&P글로벌 ESG 평가서 산업 평균 상회

DJBIC 코리아 4년 연속 편입…MSCI ESG A등급 이어 성과

자원순환·탄소저감·공급망 관리 성과 부각

clip20260522104738 0 고려아연 온산제련소 전경../고려아연

고려아연은 국내 비철금속업계 최초로 '다우존스 최상위기업 지수(DJBIC) 아시아퍼시픽지수'에 편입됐다고 22일 밝혔다.DJBIC는 S&P글로벌이 운영하는 글로벌 ESG 평가 지표다. 환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 종합 평가해 글로벌 투자자들의 책임투자 기준으로 활용된다. 아시아퍼시픽지수는 아시아·태평양 지역 시가총액 상위 600개 기업 가운데 ESG 평가 상위 20% 기업만 포함된다. 고려아연은 2022년 DJBIC 코리아지수에 첫 편입된 이후 ESG 평가 전반에서 꾸준한 개선세를 이어왔다. 올해 평가에서는 환경·사회·지배구조 전 영역에서 산업 평균을 웃도는 점수를 기록했다.고려아연은 DJBIC 코리아지수에도 4년 연속 이름을 올렸다. 해당 지수는 국내 시가총액 상위 200대 기업 가운데 ESG 평가 상위 30% 기업을 대상으로 구성된다. 업계에서는 이번 편입이 글로벌 투자자 신뢰도 제고와 자본 조달 경쟁력 강화에도 긍정적 영향을 줄 것으로 보고 있다.고려아연은 글로벌 인증기관 SGS로부터 은과 동 제품을 100% 재활용 원료 기반으로 생산한다는 인증을 받았으며 카본트러스트로부터 아연·연·금·은·동·반도체황산 등 주요 제품의 탄소발자국(PCF) 검증도 획득했다. 앞서 올해 4월에는 MSCI ESG 평가에서 종합 A등급을 획득했다. 지난해 BB등급에서 BBB등급으로 상향된 데 이어 2년 연속 등급 상승에 성공했다.고려아연 관계자는 "이번 DJBIC 아시아퍼시픽지수 편입은 ESG 경영 성과를 국제적으로 인정받은 결과"라며 "글로벌 핵심광물 공급망을 뒷받침하는 기업으로서 책임 있는 역할을 이어가겠다"고 말했다.