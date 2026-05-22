“우승만큼 성장도 중요”… 내고향 리유일 감독, AWCL 결승 자신감

도쿄 베르디와 23일 결승전 격돌…

"규정 허용 범위 안에서 최선 다하겠다"

질문에 답하는 리유일 감독 0 22일 경기도 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승 기자회견에서 내고향여자축구단 리유일 감독이 취재진 질문에 답하고 있다. /연합

북한 내고향여자축구단의 리유일 감독이 아시아 정상 도전을 앞두고 우승에 대한 자신감을 내비쳤다. 또 결과뿐 아니라 더 강한 팀으로 발전하는 과정 역시 중요하다고 설명했다.내고향은 23일 오후 2시 수원종합운동장에서 일본 도쿄 베르디 벨레자와 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전을 치른다. 내고향은 준결승에서 수원FC위민을 2-1로 꺾고 결승에 올랐고, 도쿄 베르디는 멜버른 시티를 3-1로 제압했다.리 감독은 22일 열린 공식 기자회견에서 "우리 팀 현재 준비 상태는 비교적 괜찮다. 최종목표는 두팀이 다 우승하는 것이라고 생각한다"며 "우리는 이번 결승 경기 통해 우리 팀이 더욱 더 강한, 훌륭한 팀으로 발전하는 좋은 계기가 되는 것 역시 우승 못지않은 대단히 중요한 목표라고 생각한다"고 강조했다.내고향과 도쿄 베르디는 지난해 11월 미얀마에서 열린 조별리그에서도 맞붙었고, 당시에는 도쿄 베르디가 4-0으로 승리했다. 하지만 내고향은 수원FC를 상대로 역전승을 거두며 분위기를 끌어올린 상태다.이날 기자회견에서는 경기 스타일을 둘러싼 신경전도 있었다. 리 감독은 '거친 경기가 예상된다'는 질문에 "거친 경기라는 표현은 옳지 않다"고 반응했다. 이어 "엄연히 심판이 있고 반칙이면 반칙이고, 경고면 경고 처분을 받는다"며 "우리 팀은 준결승전과 같이 결승에서도 경기 규정이 허용하는 범위안에서 최선을 다하겠다"고 말했다.준결승에서 결승골을 넣은 김경영도 "조선 여성 특유의 강한 정신력과 높은 집단정신, 여러 가지 경기 수법들을 잘 활용해 반드시 승리자가 되겠다"고 각오를 밝혔다.도쿄 베르디의 구스노세 나오키 감독은 "우리는 아시아 챔피언 타이틀을 가져가기 위해 이곳에 왔다"며 "내고향은 힘과 기술 모두 강한 팀이다. 그때처럼 간단한 경기가 되리라는 생각은 하지 않는다"고 경계했다.