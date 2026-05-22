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사회 노동·환경·복지

공공운수노조 “화물연대 노조원 사망사고, 정부가 대책 내놔야”

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이하은 기자

승인 : 2026. 05. 22. 14:56

22일 정부세종청사 행안부 찾아 요구안 발표
경남경찰청장 해임·경찰청 전담수사팀 구성·행안부 재발방지대책 요구
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22일 정부세종청사 행정안전부 청사 앞에서 공공운수노조 기자회견이 열리고 있다. /공공운수노조
노동계가 CU진주물류센터 화물연대 노조원 사망사고와 관련해 정부의 책임자 처벌과 재발방지 대책 수립을 요구했다.

공공운수노조는 22일 정부세종청사 행정안전부 청사 앞에서 정부에 대한 화물연대의 요구사항들을 발표하는 기자회견을 개최했다.

노조는 현장을 통제하던 경찰의 과잉 진압으로 사고가 발생했다면서 경찰의 파업현장 대응 매뉴얼 재점검과 과잉진압 방지 대책이 필요하다고 주장했다. 또 진상조사가 현재 경남경찰청 감사관실에서 진행되고 있다고 지적하고 독립적인 수사를 위해 경찰청 차원에서 전담수사팀을 꾸려 조사와 처벌에 나서야 한다고 했다.

노조는 경남경찰청과 김종철 경남경찰청장을 사고의 '직접 책임자'로 지목하고 김 경남청장의 즉각적인 해임과 경찰청 차원의 전담수사팀 구성·책임자 처벌, 행안부·경찰청 차원의 재발방지 대책 마련 등을 요구했다.

노조는 "살인적 진압에 대한 제대로 된 진상조사와 책임자 처벌, 행안부와 경찰청 차원의 재발방지가 약속되지 않는다면 파업현장에서 경찰공권력의 폭력은 계속될 것"이라며 "경찰 공권력이 노동자의 생명과 안전까지 유린할 수 있는 시대는 더 이상 용인돼서는 안 될 것"이라고 강조했다.

김동국 화물연대 위원장은 "근본적으로 이 죽음이 다시 반복되지 않으려면 행정안전부와 경찰청이 노동3권을 짓밟아온 파업 대응 매뉴얼을 전면 재점검하고 과잉진압 재발방지 대책을 내놔야 할 것"이라며 "행안부와 경찰청이 경남경찰의 살인폭력에 최소한의 책임과 재발방지를 약속하지 않는다면 노동자의 기본권이 현장에서 실현되는 그날까지 끝까지 투쟁하겠다"고 말했다.
이하은 기자

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