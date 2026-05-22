李, ILO 사무총장 접견…“韓 인재 많이 활용해 달라“

이재명 대통령, 국제노동기구 사무총장 접견<YONHAP NO-3713> 0 이재명 대통령이 22일 청와대에서 질베르 웅보 국제노동기구(ILO) 사무총장과 접견에 앞서 악수하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 22일 질베르 웅보 국제노동기구(ILO) 사무총장을 만나 인공지능(AI) 전환기 노동·일자리 대응 방안을 논의했다.이 대통령은 이날 청와대 본관에서 웅보 사무총장을 접견했다. 접견에는 정부와 청와대 측에서 김영훈 고용노동부 장관, 김용범 정책실장, 문진영 사회수석 등이 참석했다.이 대통령은 모두발언에서 ILO가 한국 정부가 추진하는 글로벌 AI 허브에 참여 의사를 밝힌 데 감사의 뜻을 전했다. 그는 "글로벌 AI 허브에 같이 참여해주신다는 얘기를 들었다"며 "대한민국 노동운동 발전사에도 ILO가 큰 영향을 끼쳤고, 노동운동에도 많은 도움을 받았다"고 말했다.이 대통령은 AI 발전에 따른 노동시장 변화에도 ILO의 역할을 당부했다. 그는 "국제적으로 AI에 의한 일자리 대체가 큰 화두가 될 텐데 ILO 역할이 매우 기대된다"며 "노동정책과 관련해서도 많은 조언을 부탁드린다"고 했다.이에 웅보 사무총장은 "글로벌 AI 허브를 출범시켜 한국 정부의 의지가 투철하다는 것을 보여준 것 같다"며 "ILO는 대한민국이 추진하는 글로벌 AI 허브에 적극 참여할 준비가 돼 있다"고 화답했다.한국의 ILO 기여에 대한 평가도 나왔다. 웅보 사무총장은 "한국이 ILO에 내는 공여금 규모가 상위 10위 안에 든다"고 언급했다.이에 이 대통령은 "대한민국에 아주 유능한 인재들이 많이 있으니 ILO에서도 많이 활용해달라"고 답했다.한편 이날 접견에는 정부와 청와대 측에서 김영훈 고용노동부 장관, 김용범 정책실장, 문진영 사회수석 등이 참석했다.